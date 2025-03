"Siempre es un sueño estar": el jugador que confirmó que fue reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y que espera quedar en la lista final

De todas formas, señaló que espera su inclusión en la lista definitiva de convocados que se conocerá el lunes 17 de marzo.

“Avisaron al club que estoy reservado, pero hay que esperar a la próxima semana para ver la lista final", dijo Mouriño.

“Si toca ir con la selección sería excelente, pero si no quedarme acá con los compañeros que tenemos que sacar esto adelante”, agregó, en referencia a su club

Mouriño fue convocado por Bielsa en 2023, para los amistosos ante Nicaragua y Cuba, y en octubre 2024 por Eliminatorias, pero aún no debutó en la celeste.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham talks with Alaves' Uruguayan defender #12 Alvaro Mourino during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 24,

Cruce de Santiago Mouriño con Bellingham

Foto: AFP