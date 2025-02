El DT celeste no quedó conforme con el rendimiento ante Argentina y hará tres cambios, aunque aún sin confirmar. Paolo Calione entrará en la zaga por Alfonso Montero, y en ofensiva lo harán Germán Barbas y Esteban Crucci.

Esteban Crucci

Foto: Edilzon Gamez / AFP