El precio del cordero mejoró un récord de 14 años y el de la carne ovina sigue por las nubes

Con un promedio de US$ 5,63 por kilo en cuarta balanza, el precio del cordero estableció esta semana un nuevo récord , superando al que estuvo vigente durante más de 14 años de US$ 5,61 por kilo, según los promedios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) .

En dos años de subas semanales casi constantes tras hacer piso en US$ 2,70 por kilo en noviembre de 2023, el cordero más que duplicó su valor, una excelente inyección de ánimo en el castigado rubro ovino .

El reporte semanal de precios de hacienda del Instituto Nacional de Carnes (INAC), por su parte, muestra a los corderos promediando US$ 5,78 por kilo, con una suba semanal de 10 centavos.

Las ovejas subieron 0,6% en la semana a US$ 4,86 por kilo, según el relevamiento de INAC del 26 de octubre al 1° de noviembre.

Las referencias de ACG colocan a la oveja sobre US$ 4,73 por kilo, con un incremento semanal de tres centavos.

El precio de la carne ovina

El precio de exportación de la carne ovina se encuentra en valores récord y respalda los valores de la escasa oferta de hacienda.

Con demanda firme y un mejor acceso a mercados este año por la apertura de Israel a los envíos de carne con hueso, la carne ovina se sostiene cerca de US$ 6.000 por tonelada.

Los embarques de octubre promediaron US$ 5.739 por tonelada, el mayor registro para el mes con una escalada de 40% si se compara con los US$ 4.088 de octubre en 2024 y de 52% frente al mismo mes de 2023.

Brasil fue el principal destino seguido por China y el último dato semanal fue de US$ 5.994 por tonelada.

Israel, que paga precios más altos, estuvo ausente del mercado en octubre por lo que cuando vuelva a comprar podría contribuir a empujar los valores.

Faena de lanares: la más alta del año

La industria frigorífica continúa pagando valores al alza y “con entradas de una semana para la otra en todas las categorías con mucho más interés, buena demanda y agilidad en las cargas”, afirmó esta semana un consignatario.

Precisamente, la faena semanal de 29.410 lanares fue la más alta de 2025 y por primera vez en el año quedó por encima de los volúmenes de 2023 y 2024.

Corderos y borregos sumaron el 73% de los animales faenados y las ovejas solo el 17%, un total de 5.047 animales.

En octubre se superaron por primer mes los 100 mil lanares mensuales faenados, solo 5% menos que un año atrás.

La faena de ovejas sigue siendo sensiblemente inferior a la de 2024, con una baja de 18% en octubre y de 36% en el acumulado del año, una señal de que la cría puede estar recuperando espacio ante los estímulos de mercado de los precios la carne ovina y de la lana, los más altos en cuatro años.

El contexto

Los ovinos recuperan competitividad y el sector busca resurgir desde un piso en el número de ejemplares, que cayeron a un mínimo histórico de 4,75 millones en 2025.

Lanas: precios en busca de un nuevo equilibrio

Los precios de la lana se movieron al ritmo del tipo de cambio y cerraron la semana con tono positivo en Australia, con dos subas consecutivas en moneda local y un indicador en dólares que se situó en US$ 9,24 por kilo base limpia, 25% por encima del valor de hace un año.

En los remates en Australia se redujo la oferta y aumentó la proporción de fardos comercializados desde 88% a 94% en comparación a la semana anterior.

A nivel local se registró poca cantidad de operaciones mientras el mercado encuentra un nuevo equilibrio.

Se distanciaron las puntas y las propuestas de valores por parte de los exportadores no son convalidadas por los productores que esperan nuevas correcciones al alza.

Las ventas a futuro en el mercado de Australia mostraron una estabilización en la última semana que “sugiere un período de consolidación tras el fuerte repunte de octubre” con un ligero fortalecimiento de las ofertas en las categorías de lana Merino fina y media, según Southern Aurora Markets.