La Tribuna del Agro: "Este marco macroeconómico empuja a Uruguay a ser una gran estancia con 50.000 peones"

Este gobierno trato de abrir la Economía, infelizmente con escaso éxito, pero ni miró para el lado de la reforma del Estado ("la madre de todas las reformas", según Tabaré Vázquez, y la reforma a hacer "a la neozelandesa", según José Mujica, que tampoco hicieron nada ninguno de los dos).

Entre tanto se resuelvan esos dos asuntos claves (en los que nos va el éxito como Nación), lo inaceptable es empujar el atraso cambiario con la apuesta a pesificar la economía …. eso no se puede repetir y se debe revertir.

Además precisamos intendencias que no se llenen de empleados innecesarios y dediquen más de nuestros impuestos a inversiones en infraestructura vecinal. En el mundo que funciona bien, hace décadas que los caminos vecinales se asfaltaron y aquí seguimos corriendo a arreglar con máquinas que siempre llegan tarde, cada vez que caen cuatro gotas.

De una vez por todas el agro precisa un gasoil más barato, empezando por sacarle el subsidio al boleto urbano que, si se precisa mantener, que lo paguen los autos en la nafta y no los tractores, las cosechadoras y los camiones.

El personal y la reforma educativa

También es tiempo de atacar el tema del personal. Estamos manteniendo las estancias en marcha apoyados en veteranos del entorno de 50 a 60 años, pero las generaciones que vienen atrás no respetan el trabajo, ni el patrón, ni los horarios, ni se esfuerzan por cumplir con sus tareas como corresponde. Faltan sin avisar, no rinden nada porque se sientan a mirar el celular a cada rato y abandonan el puesto sin siquiera dar un aviso.

Esto se tiene que corregir y se puede corregir, pero eso no se logra regalando más y más plata de todos por cada vez más y más conceptos. Se arregla educando en los valores básicos que hacen que una persona (y una sociedad atrás) logre ser próspera por sus propios medios. Ya se probó y hasta en exceso dar plata en políticas sociales y el indicador de pobreza ni se movió.. por ahí no van los tiros. Si al niño se le enseña a reclamar siempre, a no obedecer a nadie, a no respetar, a no esforzarse en la tarea que se le pide, a odiar al patrón porque tiene plata y a creer que el Estado le puede resolver cualquier problema, ¿cómo creen que será el trabajador en que se convertirá ese niño mañana? Será un infeliz incapaz de valerse por sí mismo y un problema para su sociedad.

Esa es la reforma educativa que precisamos urgente, ¿quién la propone? Porque los padres no pueden enseñar lo que no saben y ya llevamos más de una generación de jóvenes que no vieron a sus padres levantarse temprano, trabajar fuerte, cuidar sus sueldos y esforzarse haciéndose cargo de sus vidas y sus familias.

Y ahora, en algunos sectores las generaciones no son cada 25 años sino cada 15... la chica tiene su primera hija a los 15 y su hija también... si la escuela no enseña los valores correctos, estamos liquidados.

El mamarracho de los impuestos

A todo lo anterior se suman los impuestos, especialmente los ciegos a la tierra, que se han vuelto un problema.

El 1% municipal, que no debería existir más porque se cambió por otro impuesto, que igual se cobra para devolverlo después pero eso solo lo consiguen algunos y otros no, es un mamarracho. ¡Que se elimine y listo!

Y la energía eléctrica, que se precisa bien barata para regar muchas hectáreas, sigue carísima frenando el salto productivo que el país precisa.

Ahora parece que para que el país siga en marcha, si la inversión es chica hay que dar una declaratoria Comap y si es grande hay que dar una zona franca propia... ¿que está diciendo esto? Que hay que dar privilegios (del latín leyes privadas o sea beneficios con nombre y apellido) porque el marco macroeconómico general, que debería valer para todos por igual, es insoportable.

La tendencia de Lacalle Pou que en el Agro no operó

Y a todo lo anterior agregamos más trámites, más formularios, más inscripciones, más permisos, en una tendencia contraria a la libertad responsable que el presidente Luis Lacalle Pou tan bien defendió y que en el Agro no operó.

Por último, la idea de recortar la propiedad privada con avances aquí y allá por motivos ambientales, pero siempre sin compensación alguna para el productor, no es aceptable para el agro. La Constitución prevé la expropiación con pago justo y previo, no la erosión gratuita de la propiedad privada en base a taparrabos técnicos endebles.

Es tiempo de hablar en serio de los problemas serios que tenemos.

Por Luis Romero Álvarez (fms.com.uy), especial para El Observador