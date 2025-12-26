Mercado ganadero: precio de los novillos cierra 2025 con suba de 23% en un año "redondo" para la ganadería

Mercado ganadero: concluye un año con varios registros óptimos para los productores y la industria.

La penúltima semana del año cierra sin presión de oferta ni de demanda en el mercado ganadero , con menor operativa por las fiestas navideñas, con los feriados en el medio de la semana que sacan entre uno y dos días de actividad de faena, y algunas plantas que comienzan a dar licencias.

Cuadrillas kosher que se retiran y quitan presión compradora, y la demora en las lluvias -principalmente el sur del país- empiezan a hacer mella, pero aún así el novillo termina el año arriba de US$ 5 por kilo, 23% por encima de los US$ 4,10 de un año atrás, y con un precio de exportación sostenido arriba de US$ 5.000 por tonelada.

Para el operador, tras un cierre de año estable, a partir de la segunda semana de enero, cuando comienza a reactivarse la actividad, podría darse “un vacío de oferta” que se traduzca en un efecto rebote en el mercado, con la “necesidad de la industria de salir a buscar los ganados para completar la faena”.

“Seguramente veamos algún movimiento, que se afirmen los precios para esa fecha”, estimó.

Arrospide destacó que, incluso con los ajustes que se han registrado en los precios, se mantienen en niveles sumamente destacados.

“El productor en ningún momento ni especuló ni hubo una retención, y a medida que los ganados estaban prontos, se fueron colocando”, indicó.

Aumento de la faena vacuna

El último dato de faena vacuna aumentó 10% después de tres semanas de baja, por el impulso de vacas y vaquillonas, con 45.455 cabezas. Fue destacada la mayor participación de hembras sobre los machos. En el acumulado del año la faena suma 2.344.241 cabezas, 6% arriba de mismo periodo de 2024.

¿Qué puede esperarse para el comienzo de 2026?

El operador consideró que, en la medida que se retome la actividad más a pleno avanzado de enero, sería esperable que el mercado se afirme. Sin grandes movimientos de precios, pero con algún leve ajuste alcista, sobre todo por las categorías especiales y las pesadas de punta, que suelen tener mayor diferenciación.

“Cerramos el año con un mercado muy bueno, con buena actividad, y para los primeros 15 días del año lo veo igual, un mercado sin grandes movimientos ni en actividad, ni en valores, sino una estabilidad, y me da la impresión de que, a partir de la segunda semana, o empezando la segunda semana que realmente se agudiza la falta de oferta de ganado, capaz que los precios se afirman, pero sin grandes movimientos”, subrayó.

Precio de exportación de la carne vacuna

El precio de exportación ha apuntalado los valores de la hacienda a lo largo del año. En los últimos 30 días móviles promedió US$ 5.276 por tonelada para la carne vacuna y en la última semana un muy destacado US$ 6.470, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El año cerrará con un valor de exportación para la carne vacuna casi 20% superior al registrado en 2024.

La firmeza en el mercado internacional ha sido una pieza fundamental del puzle ganadero. El clima es y será otro de los factores clave, sobre todo para la producción al sur del Río Negro, donde está empezando a agudizarse la falta de agua.

“Ahí vemos la gente un poquito más nerviosa o más inquieta. Seguramente de no confirmarse las lluvias que están previstas para este fin de semana puede tener alguna incidencia y puede aparecer alguna oferta adicional, eso es exclusivamente al sur del Río Negro, el norte está sumamente bien regado en lluvias”, destacó.

En la medida que el clima acompañe “esperamos el mercado siga rodando de esta forma, con excelentes precios si tenemos en cuenta los promedios históricos, si tenemos en cuenta que la actividad es buena, que hay demanda, que hay señales, que hay certezas y que los corrales también están traccionando, que eso da realmente mucha claridad”.

Reposición: más demanda que oferta y mirando los pronósticos

La demanda de ganado para el campo ha superado a la oferta prácticamente durante todo el año, con destacado nivel de actividad y valores, y una firmeza que se consolida más allá del ajuste moderado que acompañó al gordo.

El ternero promedia US$ 3,22 por kilo, 20% por encima de los US$ 2,69 registrados a fines de 2024.

La vaca de invernada cierra el año en US$ 2,14, una suba de 26% si se compara con los US$ 1,70 de un año atrás.

La primavera, con exuberancia forrajera y praderas con un potencial de producción muy bueno, permitió entrar al verano con mucho pasto, destacó Arrospide. Los ganados de cría están entrando a los entores en muy buena condición.

Si bien ahora el mercado transcurre con menor operativa, el año cierra con firmeza, con un jugador clave para toda la cadena de reposición: el corral. “Sumamente activo durante todo el año, demandante, con señales claras, con precios, con acuerdos hacia adelante que permitió dinamizar y dar certezas a todas las partes, tanto la recría como el ternero”, sostuvo el operador, con precios de los granos favorables a la producción de carne.

Otro factor de incidencia ha sido la exportación en pie, activa a lo largo del año, y que ha marcado un piso de valores para el ternero. Con una diversificación también hacia otras categorías como terneras, vaquillonas, incluso novillos, que “da señales claras también para para el productor o el criador”, en vistas a una próxima zafra de primavera con potencial de más de tres millones de terneros.

“En definitiva, es lo que precisamos: producir más para que haya más ganado para comercializar tanto en la exportación como preparación para la industria. Creo que con señales claras la ganadería responde y eso es lo que está pasando hoy, la ganadería se está desarrollando, se está intensificando y está produciendo cada vez más a partir del principal estímulo que es el precio”.

“Creo que no habíamos tenido un año tan redondo en la historia reciente de la ganadería”, resaltó Arrospide.