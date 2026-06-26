Canasta mundialista: ¿cómo impacta la Copa del Mundo en lo que consumen los uruguayos?

El 97% de los uruguayos sigue activamente los partidos de la celeste. Este porcentaje es mayor que el fervor de otros países cercanos, como Argentina o Brasil, que captan el interés del 95% de los potenciales espectadores, según datos de Google.

Además, en este Mundial se dan una serie de factores que generan una antesala ideal para el comercio: 10 días más de evento—de 64 partidos se pasó a 104— y los encuentros se disputan en el horario de la tarde o noche, lo que da paso a más reuniones.

Esto llevó a la tecnológica uruguaya Scanntech a relevar cómo se comporta el consumo alrededor de la Copa del Mundo y cómo se traduce la pasión celeste en las góndolas.

El particular récord del Chengue Morales en la historia de los mundiales, del recordado Uruguay vs Senegal de 2002, y que estuvo muy cerca de perder en esta edición de la Copa del Mundo

La "canasta mundialista" tuvo su primer ganador en mayo. Solo en un día, el 9 de mayo, se vendieron más de un millón de figuritas . Este furor se asentó y Uruguay se consolidó como el líder mundial en ventas per cápita de sobres de figuritas para el álbum de Panini. En el país, las ventas de este producto superaron en un 17% al álbum del Mundial de Qatar 2022.

En este sentido, las figuritas pasaron a tener una incidencia de 3,4% en los tickets de compra. En promedio, se vendieron 65 sobres diarios por comercio, lo que es el triple de lo que se vende de leche fresca en sachet y seis veces más que el agua embotellada.

Picadas celestes

De la mano de la Copa del Mundo se vio una modificación en el comportamiento de compra.

Contraria a la preferencia por formatos más pequeños que Scanntech viene detectando como tendencia en Uruguay, el día que juega la selección uruguaya, el consumidor tiende a unirse y compartir, lo que dispara la venta de formatos grandes en categorías específicas, como papas fritas y snacks, cuyos formatos mayores a 110 gramos se llevan en el 78% de los casos y se venden un 16% más que en un día típico. En bebidas, las gaseosas mayores a 600 ml están presentes en el 85% de las compras (10% más que en un día tradicional) y la cerveza de más de 500 ml en un 45% de los tickets.

Pero, ¿cuánto aumenta la venta de las categorías de la canasta mundialista en los días de juego? Los snacks suben 494%; las pizzas, 307%; aceitunas, 346%; hielo, 181% ; fernet, 172%; cerveza, 169%; pan flauta, 99%; gaseosas, 83%; vinos tetra, 53% y empanadas congeladas, 47%.

Este pico de consumo de los productos que Scanntech incluyó dentro de la canasta mundialista se constató en los días de partido de Uruguay. Por ejemplo, el lunes 15 de junio, cuando Uruguay debutó contra Arabia Saudita se registró un incremento del 123% en comparación con cualquier otro lunes.

Durante las horas del partido (especialmente en la franja de 15 a 19 horas), las categorías tradicionales de la tarde como la leche cayeron, mientras que las bebidas, snacks y cervezas ganaron terreno en la composición del ticket de compra. En estos casos, la canasta mundialista llegó a representar el 44% del valor del ticket promedio ($682), mientras que el resto de los productos cayeron 12%.

En tanto, en el segundo encuentro disputado el domingo contra la selección de Cabo Verde el crecimiento de venta de los productos de la canasta mundialista fue de 71%, esto se debe a que los domingos ya son días en los que más uruguayos consumen productos que forman parte de la canasta delimitada para el mundial.