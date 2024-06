Copa América 2024: Marcelo Bielsa comienza a armar el equipo para el debut de la selección uruguaya ante Panamá; así se perfila

Por el momento, en los entrenamientos se ha podido ver muy poco con respecto al equipo y sí sobre ejercicios de circuitos, traslados, definición y pelotas quietas.

Se espera que en Miami, a donde la selección se mudará este miércoles, el DT trabaje a puertas cerradas para diagramar el equipo.

Pese a eso, el entrenador ya ha dado pistas del equipo y solo restan definir algunas posiciones.

En el arco, Sergio Rochet será quien se ponga los guantes.

Es el golero de mayor experiencia y edad, atajó ante México en el último amistoso, por lo que Franco Israel y Santiago Mele deberán esperar.

Luego, en la defensa, comienzan a perfilarse puestos en los que puede haber opciones abiertas.

Todo indica que el lateral derecho será Nahitan Nandez, quien tuvo una muy buena actuación ante México.

En los centrales, los puestos naturales son para Ronald Araújo y José María Giménez. Ahora, habrá que ver qué define Bielsa: si le brinda un lugar a Mathías Olivera, quien estuvo en el último amistoso y se destacó en ese puesto ante Argentina por Eliminatorias.

Esa decisión también incidirá en el puesto de lateral izquierdo, donde puede jugar Olivera en caso de salir de la zona central, Matías Viña o Lucas Olaza, quien jugó ante México y tuvo una aceptable actuación, siendo uno de los ejecutantes de pelotas quietas.

Además, el técnico tiene como alternativas a Guillemo Varela en el lateral derecho y a los zagueros Sebastián Cáceres y Nicolás Marichal.

El mediocampo también es una zona en la que el DT deberá definir quiénes juegan y en la que tiene varias opciones.

Federico Valverde y Rodrigo Bentancur son quienes parecen tener dos de los tres puestos para ese sector.

Luego, tiene las opciones de Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Emiliano Martínez. De ellos saldría el tercer integrante de esa zona.

Ugarte, quien en PSG perdió pesó en el último semestre, y De la Cruz, titular en Flamengo, son quienes se disputan el puesto.

Si Bielsa mantiene el criterio que estableció para Luciano Rodríguez al ser desafectado, que su semestre no había sido el mejor con respecto a otros atacantes, el DT podría relegar al mediocampista de los parisinos.

De todas formas, Bielsa ha confiado en Ugarte y lo tuvo ante Brasil y Argentina, donde cumplió muy buenas actuaciones, al igual que De la Cruz.

En la conferencia de prensa previa al partido ante México, Bielsa dejó con claro cuáles son los tres atacantes de la selección uruguaya.

“Pellistri, Núñez y (Maxi) Araújo es nuestra delantera titular”, dijo, para valorar los jugadores que había convocado a ese partido, quienes después le devolvieron la confianza con una gran actuación para golear por 4-0.

20240605 DENVER, COLORADO - JUNE 05: Darwin Núñez #9 of Uruguay celebrates with Lucas Olaza #20 after scoring against Mexico in the second half during an international friendly match between Mexico and Uruguay at Empower Field At Mile High on June 05, 202

Darwin Núñez y Lucas Olaza

Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP