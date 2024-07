El fuerte mensaje de Marcelo Bielsa para los recambios de los jugadores que se vio obligado a sustituir: "No estuvieron a la altura"

"Los momentos en los que pudimos desnivelar en el partido no lo conseguimos en el primer tiempo. Después los detalles en estos partidos tan disputados cuentan. Creo que si bien no dominamos el primer tiempo, fue un partido parejo. Deberíamos haber obtenido una diferencia. Mínima, pero una diferencia. En el segundo tiempo, el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones, más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener el ritmo que haga que un equipo puede desarrollar su juego. Deberíamos haber creado más peligro, si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol de las que generamos. Después, en los últimos minutos ellos podrían haber aumentado el marcador, porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras. Todos los caminos posibles los intentamos, todos los jugadores creativos del equipo tuvieron participación", expresó Bielsa tras la primera pregunta, de Marcelo Sanzó. .

"Los dos jugadores determinantes de Colombia, Díaz y James, no tuvieron influencia en el juego. Tengo esa impresión. Especialmente evitar que James fuera un foco de peligro, ya sea con Ugarte, con Bentancur, no fue una de las dificultades más importantes del partido,. La ausencia de Bentancur la sentimos porque empezó en una función y luego tuvimos que modificar la estrategia y la distribución en el campo. Tuvimos que formar una línea de cuatro, Bentancur pasó a jugar de volante de contención y no creo que haya sido el problema, estoy seguro que James no fue el problema. La pérdida de Bentancur la sufrimos porque era el jugador que unía muy bien la parte posterior de nuestro equipo con los atacantes", dijo el entrenador ante consulta de Jorge Muñoz.

Bentancur salió cuatro minutos antes del gol de Colombia y cuando siguió sentido por varios minutos perdió la marca de James que puso su única pelota de gol, para Jhon Córdoba, que cabeceó afuera.

Consultado por un periodista de Colombia si consideraba a su rival de esta noche como "superior", Bielsa respondió: "Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. A mí me toca administrar al equipo que desde mi punto de vista era más fuerte en cuanto a individualidades, pero no pudimos establecer la diferencia que yo creí que sí estábamos en condiciones de generar comparando las dos formaciones. Por lo cual, me hago especialmente responsable de no haber conseguido aún con jugadores aptos para superar al oponente no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo. Cuando un equipo que tiene menos individualidades gana y el que tiene más individualidades pierde, lógicamente el entrenador que administra o dirige al equipo más débil en cuanto a individualidades, demuestra una superioridad en relación en este caso a mí que soy el que tenía mejores jugadores. Tampoco cuando uno pierde cualquier cosa es una excusa. Pero en un momento tuvimos que hacer muchas adaptaciones: Nández, Araujo, Olivera, Viña, Bentancur. Le soy sincero, por ejemplo, la actuación de Cáceres fue una actuación muy, muy buena y los sustitutos de los que jugadores que le nombré no estuvieron a la altura de los jugadores que remplazaban. Pero en un partido cortado, donde a cada rato había que hacer modificaciones de distribución de los jugadores en el campo no logramos un juego estable. Eso también es un área vinculada a la competencia del entrenador".

Por Nández jugó Cáceres, a quien destacó. Por Araujo lo hizo José María Giménez. Por Viña puso a Bentancur. Cuando este salió, entró Guillermo Varela al que reemplazó cuando fue amonestado. Por Olivera ingresó Giorgian De Arrascaeta. Este entró para el complemento con Cristian Olivera por Facundo Pellistri.

"Si hubiéramos empatado el partido habría argumentos para justificar que el empate fue justo. Lo que pasa que depende del que analiza. Colombia erró dos goles en los últimos minutos, producto por nuestro afán por recuperar rápido la pelota sin friccionar. Fueron dos goles muy claros. Pero analizando todo el partido hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador (Daniel Muñoz) colombiano porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran once. Con once, Colombia juega a jugar y nosotros también. En ese contexto de partido creamos opciones de gol y las opciones que recibimos fueron generadas puntualmente por alguna concesión nuestra. Entonces creo que merecimos empatarlo al partido. Pero si el que analiza tiene una predisposición a valorar lo que hizo Colombia puede decir: 'nosotros decidimos debimos ganar por un gol más'. En las comparaciones, el partido en cuanto a ocasiones fue parejo. La elaboración de nuestras acciones me parecieron más logradas en el primer tiempo, las de Colombia no. En el segundo tiempo erramos goles en un escenario muy cerrado y Colombia erró goles en un escenario abierto. Reitero la sensación que me dejó el partido: cuando jugamos 11 contra 11 nos era más fácil atacar. Y teníamos que defender. En el segundo tiempo jugamos con un hombre de más, fue mucho más difícil atacar y prácticamente no tuvimos que defender salvo en los minutos finales".

Tras una larga pausa agregó: "No quiero desvalorar de ningún modo la actuación de Colombia porque es una actuación que estoy seguro deja muy conforme a los colombianos, al cuerpo técnico rival. Yo hago la mirada de lo que me parece a mí".

Finalmente un periodista de Estados Unidos le preguntó que le pareció la actitud de los jugadores de Uruguay de saltar a las tribunas para pelearse con hinchas de Colombia. "No vi lo que pasó, creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de la cancha. Cuando vi que eso se había resuelto, me fui al vestuario. Después supe que hubo otro tipo de dificultades, lamentables, verdaderamente".