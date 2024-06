La selección uruguaya aterriza en Nueva Jersey y Marcelo Bielsa tiene 48 horas para probar variantes o apelar a la memoria

El partido ante Panamá tuvo cambios que podrían incidir en el armado del once ante los del altiplano.

Ronald Araujo salió en el entretiempo debido a que le bajó la presión y no pudo continuar. En su lugar ingresó José María Giménez.

Luego del encuentro el riverense manifestó en sus redes que estaba bien y que se iba a hidratar de mejor forma para el segundo encuentro.

Además, el DT sustituyó a Mathías Olivera, el otro zaguero titular por quien ingresó Sebastián Cáceres.

20240623 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay celebrates the team's third goal scored by Matias Viña (not in frame) during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on J

Marcelo Bielsa

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP