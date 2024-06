La extraña razón por la que Ronald Araujo fue sustituido en el primer tiempo de Uruguay vs Panamá

Araujo contó que entonces ya se encontraba repuesto y que iba a trabajar en su recuperación para jugar el segundo partido, contra Bolivia.

El marcador central expresó que la condición de humedad y el alto calor de Miami lo afectaron.

20240624 SPO - SOC - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Mathias Olivera of Uruguay controls the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock S

El otro zaguero de Uruguay, Matías Olivera, tampoco pudo completar el partido.

Salió a los 59' para dejarle su lugar a Sebastián Cáceres.

Sus 14 minutos del segundo tiempo fueron muy malos: regaló dos pelotas, una de las cuales casi termina en gol de Panamá.

Apenas salió se colocó hielo en la pantorilla de la pierna izquierda.

Bielsa reconoció que lo sacó por "precaución" para no arriesgar a lesionarlo.

20240623 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Nahitan Nandez of Uruguay reacts after a fault during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/Getty Im

Nahitan Nández

Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP