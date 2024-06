Los misterios de Marcelo Bielsa a 18 días del debut de Uruguay en la Copa América 2024

No obstante, hay puntos en los que el técnico Marcelo Bielsa no ha informado absolutamente nada .

1) No se conoce la situación de Luis Suárez a quien reservó entre los 44 futbolistas a principios de mayo y a 18 días del debut, el jugador no tiene información acerca de si estará o no en el certamen, y su club, Inter Miami, informó que tiene solo cuatro jugadores citados para la Copa América 2024, entre los cuales, no está el salteño. De acuerdo a lo que se puede deducir de esta información, el goleador histórico de la selección no jugaría el torneo de Conmebol.

2) No se sabe cuáles son los jugadores reservados. Como se informó, se conoce que son 44 porque lo puntualizó el director de selecciones, Jorge Giordano, pero aún no está la lista definitiva.

3) La salida de Edinson Cavani. Una de las razones por las que el Matador decidió renunciar a la selección de Uruguay el jueves de la semana pasada, fue porque Marcelo Bielsa nunca le dio señales de que lo iba a tener en cuenta para la Copa América 2024.

4) Originalmente, la selección de Uruguay iba a realizar toda la preparación en Estados Unidos. Hoy, hay 16 futbolistas allí y 12 en Montevideo.

5) Se desconoce dónde va a concentrar Uruguay en Palm Beach. A un día de que la delegación se traslade al lugar en el que concentrará desde este jueves 6 de junio y hasta el 19, no existe información acerca de dónde será. Consultada la AUF dice que "no está definido".

6) Se sabe que el sábado viajan los jugadores que están en Montevideo hacia Estados Unidos, pero se desconoce cuál es la hoja de ruta de Marcelo Bielsa y cuántos de ellos viajarán. Los futbolistas que juegan este miércoles ante México, descansan este jueves y vuelven a los entrenamientos el viernes, luego de que se trasladen desde Denver a Palm Beach.

La indumentaria de la selección de Uruguay es un tema aparte

En este listado no está incluido el tema de qué indumentaria utilizará la selección de Uruguay para la Copa América 2024, debido a que están en proceso por el llamado a precios de la nueva grifa de la AUF. Desde el 1° de julio la AUF quedará liberada para negociar libremente; hasta esa fecha existe cualquier posibilidad de igualación de Puma y Tenfield.

Uruguay conoció recién este lunes la indumentaria con la que jugará el miércoles, porque se debe, justamente, a una situación especial. Pero en otros temas, la gestión de Bielsa está rodeada de misterios.