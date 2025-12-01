La respuesta de la aerolínea que "bajó" al Puma Rodríguez de su avión tras el escándalo: "El cliente no cumplió con las instrucciones"

La semana pasada, el cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez fue protagonista de un escándalo en medio del abordaje a un vuelo, que derivo en una discusión y la orden posterior de que se "bajara" de la aeronave, lo que además provocó que quedara varado en el aeropuerto de Quito, Ecuador.

Según El Puma, la situación de precipitó luego de que no le permitieran tener cerca su bolso de medicinas.

"Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Si vas por una semana, llevas por tres semanas más, porque no sabes si en el sitio las vas a encontrar. Siempre le digo a mi secretaria que no me busque el primer asiento sino el segundo o el tercero porque no puedo llevar nada de mano. Entonces meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Efectivamente lo hice, pero llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo del asiento“, explicó el cantante.

PUMA "Me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente": el duro descargo del Puma Rodríguez tras ser bajado de un vuelo de American Airlines

INSÓLITO "¡Desembarque de mi avión!": El Puma Rodríguez fue obligado a bajarse de un vuelo luego de discutir con el personal

En ese momento, según dice el artista, le explicó al funcionario la situación, pero reconoció que hizo un “comentario” que desató el enojo de la tripulación y llevó a que lo bajaran de la aeronave: “ Dije un comentario sobre que el muchacho era un poco tonto porque esto era muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona. Realmente la palabra fue pendejada, para nosotros la palabra es como decir tontería ”.

"Me echaron realmente como un delincuente. Toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien, no porque tengan la necesidad sino porque yo soy así. El tema era que me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines“, dijo en el video.

En las últimas horas, American Airlines emitió un comunicado donde explica su versión de lo sucedido.

"El vuelo 932 de American Airlines tuvo un retraso de unos diez minutos antes de su salida de Quito (UIO) para resolver un tema a bordo relacionado con el almacenamiento del equipaje de mano", se puede leer en una nota emitida por la oficina de Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica y el Caribe de la compañía.

"Al igual que todas las aerolíneas estadounidenses, American está obligada a cumplir con las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) sobre el equipaje de mano, incluyendo la norma 14 CFR 121.285, que establece que el equipaje de mano no puede colocarse en una zona —como el pasillo de un asiento de mamparo— que obstruya el acceso a una salida".

"El cliente no cumplió con las instrucciones de la tripulación para guardar sus pertenencias personales en el compartimiento superior", continúa la misiva, que asegura que le reprogramó el vuelo al artista y se quiso contactar con él.