Tini en el Estadio Centenario | Empezó la venta general entradas para Futttura World Tour en Uruguay: precios y link de acceso a la fila virtual

Luego de la preventa exclusiva para los clientes de Banco Itaú, se podrán adquirir los tickets para asistir a la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.
Futttura World Tour
La cantante argentina ya agotó siete fechas en Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil Violetta hasta las canciones de su último disco, Un mechón de pelo, en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Chris Martin.