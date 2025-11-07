Dólar
ESPECTÁCULOS

Tini en el Estadio Centenario | Empezó la venta general entradas para Futttura World Tour en Uruguay: precios y link de acceso a la fila virtual

Luego de la preventa exclusiva para los clientes de Banco Itaú, ya se pueden adquirir los tickets para asistir a la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.

7 de noviembre 2025 - 9:52hs
Futttura World Tour en Uruguay ENTRADAS

Luego de la preventa exclusiva para los clientes de Banco Itaú, se podrán adquirir los tickets para asistir a la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.

Futttura World Tour

La cantante argentina ya agotó siete fechas en Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil Violetta hasta las canciones de su último disco, Un mechón de pelo, en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

  • PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TARJETAS CRÉDITO ITAÚ PERSONAL BANK INFINITE Y BLACK A PARTIR DEL 05/11 10:00HS
  • PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TODAS LAS TARJETAS CRÉDITO ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 18:00HS
  • CANJE DE MILLAS ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 10:00HS

Futttura World Tour | ¿Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Tini Uruguay?

Las entradas para el show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo ya se pueden adquirir desde la plataforma Reduts, con previo registro en el sitio.

Link de acceso a la fila virtual: Reduts.com.uy

Futttura World Tour en Uruguay: precios de las entradas

ENTRADAS TINI
  • Platea TINI VIP: $10.000
  • VIP Diamante: $7.200
  • VIP Platino: $5.400
  • Campo General: $3.400
  • Platea Olimpica: $3.900
  • Olimpica Anillo 1: $4.300
  • Anillo 2: $2.900
  • Anillo 3: $2.500
  • Amsterdam y Colombe: $2.700
