Tini en el Estadio Centenario | Empezó la venta general entradas para Futttura World Tour en Uruguay: precios y link de acceso a la fila virtual

La plataforma Reduts habilitó este viernes 7 de noviembre desde las 10 horas la venta general de entradas para el show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Luego de la preventa exclusiva para los clientes de Banco Itaú, se podrán adquirir los tickets para asistir a la presentación del Futttura World Tour en Uruguay.

Futttura World Tour La cantante argentina ya agotó siete fechas en Buenos Aires y agregó dos días más en Tecnópolis con un show en el que recorre desde sus inicios en la serie juvenil Violetta hasta las canciones de su último disco, Un mechón de pelo, en un espectáculo de tres horas y 46 canciones en el que ya a tenido invitados que van desde Nicki Nicole hasta el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

Precios de las entradas para el show de TINI en Uruguay Los precios de las entradas para el show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo del próximo domingo 22 de febrero inician en $ 2.500 hasta un máximo de $ 10.000, según el sector.

PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TARJETAS CRÉDITO ITAÚ PERSONAL BANK INFINITE Y BLACK A PARTIR DEL 05/11 10:00HS

PREVENTA EXCLUSIVA PAGANDO CON TODAS LAS TARJETAS CRÉDITO ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 18:00HS

CANJE DE MILLAS ITAÚ A PARTIR DEL 05/11 A LAS 10:00HS Futttura World Tour | ¿Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Tini Uruguay? Las entradas para el show de Tini en el Estadio Centenario de Montevideo ya se pueden adquirir desde la plataforma Reduts, con previo registro en el sitio. Link de acceso a la fila virtual: Reduts.com.uy Futttura World Tour en Uruguay: precios de las entradas ENTRADAS TINI Platea TINI VIP: $10.000

VIP Diamante: $7.200

VIP Platino: $5.400

Campo General: $3.400

Platea Olimpica: $3.900

Olimpica Anillo 1: $4.300

Anillo 2: $2.900

Anillo 3: $2.500

Amsterdam y Colombe: $2.700