Embajador ante la OEA dijo que Uruguay "se para del lado correcto de la historia" sobre Venezuela y reveló que habló con Edmundo González

Sin embargo, advirtió que "nada está asegurado", pero que si hay voces divergentes dentro y fuera de Venezuela "la cosa va a andar mal".

Consultado sobre su balance luego de la sesión de la OEA, Abdala dijo haber quedado "muy conforme", porque dijo la verdad. "Cuando uno dice la verdad, defiende a los más débiles, defiende la democracia, defiende los derechos humanos, ataca el terrorismo de Estado, se para del lado de lo correcto de la historia, no tiene vergüenza de decir nada, que el tono tenga un poco de pasión... Si a alguno no le gusta: dos platos, no hay más remedio".

El agradecimiento de Edmundo González

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA Abdala criticó duramente al régimen de Nicolás Maduro.

"Qué casualidad que empiece a funcionar casi como una consigna metafórica, ¡entreguen las actas, iluminen con las actas! Porque sabemos que con esa frase se está diciendo que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido Maria Corina Machado en este tema", exclamó en un momento de su discurso.

"Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional, que dicen exactamente lo mismo. Si alguno cree que puede encontrar ese camino de decirle 'mire, dictador, váyase'... Yo aplaudo. Pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía", ironizó también.

Tras este discurso, el candidato opositor que compitió contra Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, agradeció a Abdala. "No estamos solos", tuiteó el dirigente venezolano, diplomático de carrera.

En relación a este intercambio, Abdala reveló que luego de su participación en la OEA conversó por teléfono con González.

"Hablé con Edmundo González y hablé con el equipo de María Corina (Machado). Edmundo González es un diplomático de carrera, una persona intachable, un hombre de una gran providad moral", describió Abdala.

"Hay que tener los cojones para estar haciendo lo que él está haciendo", agregó.