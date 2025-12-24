En Argentina informan que River Plate, que viene a Punta del Este, jugará un amistoso contra Nacional y otro ante Peñarol

River Plate argentino ya entrena de cara a la temporada 2026 y tiene la mente puesta en lo que será el próximo año y en la pretemporada que está llevando a cabo que, si bien inició en las instalaciones del club, Marcelo Gallardo definió que continuará en Punta del Este, Uruguay.

Como informó Referí, los millonarios comenzarán su pretemporada en San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina , un lugar característico de los dirigidos por el Muñeco. No obstante, una vez culminados los trabajos allí, volverá luego de seis años a Solanas, en las cercanías de Punta del Este entre el 10 y el 11 de enero.

Tras el descanso en las fechas festivas, River terminará diciembre entrenando en su predio. Después de Año Nuevo, el plantel y el cuerpo técnico emprenderán viaje rumbo a su primer destino .

Luego de San Martín de los Andes, River Plate se dirigirá directamente a Solanas en donde permanecerá cerca de 10 días.

FÚTBOL La dura sanción que recibieron Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry del Tribunal de Ética de la AUF por la fijación del partido Cerro vs Nacional del Torneo Clausura

Según informan medios argentinos, ya está pautado un primer amistoso contra Nacional en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

La intención de Marcelo Gallardo es jugar entre el 11 y el 12 de enero ante el flamante campeón de la Liga AUF Uruguaya, aunque los tricolores estarán en sus primeras jornadas de pretemporada.

Desde Nacional informaron este miércoles a Referí que hasta el momento, y por más que en Argentina se da como un hecho, el amistoso no está confirmado. Parece difícil que se pueda jugar un compromiso, por más amistoso que sea, teniendo en cuenta que los albos comenzarán los trabajos los primeros días de enero, y no van a estar prontos para un partido de dicha envergadura por lo que significa el rival, más allá de su mal 2025.

A su vez, según publica el diario Olé, el segundo amistoso de River Plate, lo quieren jugar el sábado 17 y contra Peñarol. Al igual que su eterno rival, por ahora, en tiendas mirasoles no tienen confirmación de este encuentro.