"Si mira, pegale un tiro en la cara": el relato de Gerardo Nieto de la rapiña que sufrió en la puerta de su casa

El relato de la rapiña a Gerardo Nieto

Entrevistado este mediodía por Telemundo, el noticiero de Canal 12, Nieto aseguró que fue "un momento muy tenso, pasó todo en una milésima de segundo".

"Estoy tranquilo, pero no sabés cómo sentirte, una mezcla de emociones. Quedé shockeado. Estoy tranquilo porque son cosas materiales, uno se trata de tranquilizar de que no pasó nada", comentó.

"Paré en la puerta de mi casa, no me llegué ni a bajar, paró un auto atrás, me abordaron un sujeto por un lado y por el otro con un arma de fuego. 'Abrí, abrí que te la doy', decían, yo de los nervios no podía destrabar la camioneta. Tiró un tiro o no sé si quiso pegarle al vidrio, los vidrios volaron para todos lados".

"Conclusión, me tiran al suelo. Me sacaron el celular, los documentos. 'Por favor dame los documentos que no te sirven para nada', les dije. No me dieron mucha pelota, el que manejaba les decía 'no le des nada y, si mira, pegale un tiro en la cara'. Yo tirado quedé mirando al suelo. Y ahí se fueron".

"¿Te reconocieron?", consultó el periodista de Telemundo. "Supongo, no tengo idea. No me dijeron Gerardo cantate una, pero tal vez me conocieron".

Nieto agregó que se enteró de que la policía había recuperado su camioneta y que se encontraba en el Cerro porque le "llovían los mensajes" a sus hijas.

"Se ve que la información se desparramó. Estoy vivo y fueron daños materiales, nomás. Ahora a esperar", concluyó Nieto.