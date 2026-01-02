Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Boca Juniors comenzó la pretemporada con la Copa Libertadores como principal objetivo

Tras dos años sin jugar la Copa Libertadores, Boca Juniors comenzó la pretemporada en su predio en Ezeiza aún sin refuerzos

2 de enero 2026 - 14:48hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani

Boca Juniors regresó este viernes a los entrenamientos y puso en marcha la pretemporada en el predio situado en Ezeiza, con Claudio Úbeda manteniéndose firme en el cargo de entrenador, con la Copa Libertadores como principal objetivo luego de dos años sin jugarla y en busca de un trofeo tras casi cuatro años de sequía.

El plantel conducido por Claudio Úbeda no cuenta hasta el momento con ningún refuerzo, pero sí incluye a experimentadas figuras como el mediocampista de la selección argentina Leandro Paredes, el español Ander Herrera, quién acordó seguir en el club un año más, y el delantero uruguayo Edinson Cavani, que busca levantar su nivel tras perder la titularidad en la última parte de 2025.

Además, tres jugadores dejaron de pertenecer al club tras el vencimiento de sus contratos: el defensor central Cristian Lema, el mediocampista Ignacio Miramón y el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que dejó el club tras casi diez años.

Boca Juniors
El plantel de Boca Juniors

El plantel de Boca Juniors

Hasta el momento, el Xeneize no confirmó incorporaciones, aunque medios locales aseguran que existen tratativas avanzadas para incorporar al extremo colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y que su llegada podría cerrarse en las próximas horas.

edinson cavani hablo sobre la ilusion de la copa libertadores y su futuro en boca juniors
URUGUAYOS

Edinson Cavani habló sobre la ilusión de la Copa Libertadores y su futuro en Boca Juniors

la polemica foto de marino hinestroza, refuerzo de boca juniors, que causo revuelo en argentina
ARGENTINA

La polémica foto de Marino Hinestroza, refuerzo de Boca Juniors, que causó revuelo en Argentina

La temporada 2026 tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Libertadores, permanente reclamo por parte de los fanáticos y ganada por Boca en seis ocasiones, la última en 2007.

Boca Juniors inicia la pretemporada 2026

Boca realizará la pretemporada en sus instalaciones en Buenos Aires y debutará en el Torneo Apertura de Primera División ante Deportivo Riestra el 25 de enero, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en febrero pero sin fecha definida.

El presidente de la institución, Juan Román Riquelme, todavía no ha logrado ningún título desde su asunción en diciembre de 2023, año que empezó con el último trofeo del club, en la Supercopa Argentina.

La 2025 fue una temporada para el olvido en Boca: fue eliminado en la fase preliminar de la Libertadores e hilvanó malos resultados en las distintas competencias locales, a lo que se sumó el fallecimiento en octubre de su entrenador, Miguel Ángel Russo, un golpe muy duro tanto para el Xeneize como para todo el fútbol argentino.

Úbeda, ayudante de Russo y a cargo del equipo tras su muerte, fue confirmado como entrenador del equipo algunos días atrás por Riquelme, pero hasta el momento su contrato se extiende hasta junio de 2026, a mitad de temporada.

FUENTE: EFE

Temas:

Boca Juniors Copa Libertadores Edinson Cavani Leandro Paredes

