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El ex Nacional Brian Ocampo tiene nuevo equipo en Brasil tras dejar Cádiz de España; mirá dónde jugará

"Llegar al fútbol brasileño es un paso enorme", expresó el jugador, según el comunicado divulgado por el club

3 de julio de 2026 14:35 hs
Brian Ocampo firmó en Coritiba

Brian Ocampo firmó en Coritiba

El delantero uruguayo Brian Ocampo, de 27 años, es el nuevo fichaje de Coritiba, tras haber finalizado recientemente su vínculo con el Cádiz de la segunda división de España, informó este viernes el conjunto brasileño.

Nacido en la ciudad uruguaya de Florida, Ocampo aterriza por primera vez en la Liga brasileña a menos de un mes de que el Limonero, donde jugó desde 2022 un total de 99 partidos oficiales, con ocho goles y siete asistencias, anuncie que no renovará su contrato, el cual se cumplía el pasado 30 de junio.

Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

"Estoy muy feliz y motivado con este nuevo desafío en mi carrera. Llegar al fútbol brasileño es un paso enorme", expresó el jugador, según el comunicado divulgado por el club.

El atacante se formó en las divisiones juveniles de Nacional, institución en la que debutó como profesional y con la que conquistó tres veces la Liga y una Supercopa Uruguaya antes de dar el salto al fútbol español.

Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz y alcanzó la mejor marca de su carrera en España en estos cuatro años

El ex Nacional Brian Ocampo terminó su contrato con Cádiz de España y es jugador libre en el período de pases

Durante su carrera participó de dos ediciones de la Copa América con la selección uruguaya, en 2021 y 2024.

El delantero se incorpora para defender al equipo de Paraná, que retornó este año a la primera división del Campeonato Brasileño por quinta vez en su historia.

Suárez y Ocampo en Nacional
Suárez y Ocampo en Nacional

Actualmente, el club se ubica en séptima posición del campeonato brasileño.

EFE

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