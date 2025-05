El pasado domingo cayeron 3-1 contra Chelsea en Stamford Bridge en un encuentro en el que no mostraron su mejor juego.

COPA SUDAMERICANA ¿A qué hora juega Boston River vs Independiente hoy por la Copa Sudamericana y dónde verlo?

En toda la prensa inglesa desde hace más de un mes se viene hablando de que estos serán los últimos partidos de Darwin Núñez en Liverpool, más allá de que el ex Peñarol tiene contrato hasta 2028. Todo indica que tanto el futbolista como el club, pretenden nuevos aires.

Harry Redknapp, notable técnico inglés, le pidió a Liverpool que no deje ir a Darwin Núñez "porque es la peor pesadilla para un zaguero central"

Más allá de intereses de distintos clubes, algunos europeos y otros de Arabia Saudita por Darwin Núñez, su futuro aún es una incógnita.

En las últimas horas, el excelente y muy respetado técnico inglés Harry Redknapp, quien hizo historia con Portsmouth, un club chico, ganando la FA Cup, y luego con Tottenham Hotspur, llevándolo a la Champions League, habló de la posibilidad de salida del uruguayo de Liverpool.

Harry Redknapp - Harry Redknapp

Redknapp le ha dicho a Liverpool que mantenga al delantero Darwin Núñez este verano (europeo) y que no lo venda, porque "no hay muchas opciones en el mercado en este momento".

Y añadió en una entrevista a BetVictor: "No creo que Liverpool deba dejar ir a Darwin Núñez. Puede ser un verdadero problema para los defensas y es rapidísimo; la peor pesadilla de un central. Si lo dejaran ir, no creo que necesariamente necesitaran buscar un sustituto; Liverpool tiene mucha profundidad en la delantera y no hay muchas opciones en el mercado en este momento".