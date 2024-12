La hinchada de Corinthians al rescate del club para saldar una impresionante deuda millonaria; mirá cuántos dólares quieren recaudar

Todos los donantes, no importa el valor, reciben un certificado en el que se reconoce "su amor" por el club. Y aquella transferencia que supere los 100 reales (16 dólares) tendrá su placa en una de las paredes de mármol blanco del estadio de 197.000 metros cuadrados ubicado en São Paulo e inaugurado en 2014.

En conversación con EFE en el primer evento de recaudación, el presidente de la hinchada constituida en 1969, Alexandre Domenico Pereira, contó que la idea de la colecta nació en 2019, cuando los mismos hinchas crearon un comité y “abrazaron la deuda del club como si fuese propia”.

“Fue una conversación que se dio (de forma) natural. Nosotros vimos la deuda de la Arena en aquel momento, que era incluso menos que la actual, e hicimos unas cuentas. Dividimos ese número entre los Corinthianos y notamos que daba para saldarla, solo que en ese momento vino la pandemia”, relató.

A pesar que admite que el valor es “un número grande”, cree que es posible alcanzar la meta en seis meses.

El podio de donantes está compuesto por una empresa de mujeres acompañantes, influencers, exjugadores, presentadores de la televisión brasileña, políticos, funcionarios del club deportivo y músicos.

Entre los nombres más conocidos figuran Maurício Chamati, fundador de Mercado Bitcoin, uno de los primeros ‘unicornios’ (empresas no cotizadas con valoración superior a los 1.000 millones de dólares) de América Latina, y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

El presidente de la hinchada también dijo que el neerlandés Memphis Depay, fichaje estrella de la última temporada, "está muy comprometido" con el proyecto y espera que pronto inicie "una campaña individual" para fomentar la recaudación.

Dutch football forward Memphis Depay gestures during his official presentation with Corinthians at Neo Quimica Arena in Sao Paulo on September 12, 2024. Corinthians of Sao Paulo, which is struggling to stay in the top flight, shook up Brazilian soccer by