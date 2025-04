La sequía goleadora de Luis Suárez que buscará cortar en la visita de Inter Miami a Vancouver Whitecaps este jueves

De todas formas, pese a no anotar, el aporte del goleador uruguayo ha sido por medio de asistencias y en la elaboración de juego, propio del estilo que Javier Mascherano ha implementado en la temporada en curso.

El cuadro dirigido por Javier Mascherano ha evolucionado defensivamente con respecto a temporadas anteriores y se perfila como el favorito por resultados y el peso de sus figuras.

"Vancouver es un equipo fuerte que ha eliminado a Monterrey y Pumas", dijo Mascherano. "Lo viene haciendo muy bien en la MLS, es un equipo que sabe lo que hace y lo tiene muy claro, tiene gente de mitad de campo hacia adelante con mucho potencial".

Inter Miami CF's Argentine forward #10 Lionel Messi looks on during the Major League Soccer (MLS) match between Inter Miami CF and Toronto FC at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on April 6, 2025. Chris Arjoon / AFP

Lionel Messi y Luis Suárez ante Toronto

Foto: AFP