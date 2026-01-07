Las sorprendentes confesiones de Lionel Messi a Luzu TV y su deseo para el futuro: "Me gustaría tener mi propio club"; mirá lo que dijo

El astro argentino Lionel Messi afirmó en una entrevista que brindó desde Miami que le gustaría ser dueño de un club cuando se retire del fútbol, en una entrevista publicada este martes por un canal de streaming de su país, en la que también habló de su vida familiar, su personalidad y hasta de sus gustos en materia de bebidas.

"Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario ", señaló el capitán de la Albiceleste en una entrevista con el canal Luzu TV grabada en diciembre.

" Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante", agregó un Messi, de 38 años, más sonriente que en la mayoría de sus contactos con los medios de comunicación.

En mayo de 2025, Messi, que aún no define su participación en el Mundial de 2026 , dio los primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM , proyecto de su gran amigo Luis Suárez , que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo.

Durante la entrevista, el campeón del mundo con la selección argentina en 2022 también dio detalles de su vínculo con su esposa, Antonela Roccuzzo, y aseguró ser romántico aunque no muy demostrativo.

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo", dijo y admitió que es "muy estructurado".

"Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así", añadió el capitán del Inter Miami, quien reconoció que por su manera de ser hizo terapia cuando jugaba en el Barcelona.

Con respecto a la intimidad en el día a día dentro de la casa con Antonela, Leo dijo: "Vivimos con la pelota. El de los tres, Mateo, es al que más le gusta estar con la pelota. En casa mucho no nos dejan. Antonela… Mucho quilombo no podes hacer".

La prueba de Lionel Messi en River Plate de joven

Una historia que es de público conocimiento es cuando Messi se fue a probar a River Plate de Argentina por su cuenta cuando era niño y que aún tenía la complejidad del tratamiento para crecer.

"Yo empecé el tratamiento en NOB y era muy caro. Y mi viejo, la empresa se hacía cargo de una parte. Yo tenía 11 años. Me acuerdo que durante unos análisis, corrí una cuadra en la calle. Volví, me hicieron otro análisis y me descubrieron eso. Y era un tratamiento costoso, Newell’s dijo que se iba a hacer cargo y la empresa de mi papá", comenzó contando.

"Vivíamos en zona sur, teníamos que ir a la otra punta. La hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no le daban la plata. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s, que en sí no tiene nada que ver el club con la persona que estaba en ese momento", agregó.

Posteriormente, dijo: "Fuí a River, hice una prueba, estuve entrenando. A los 10 días volví, me habían dicho que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento y me tenía que quedar en una pensión. Y me dicen ‘lo único, por el pase no podemos hacer nada, tenés que ir vos a sacar el pase de Newell’s y venir’ Y obviamente, cuando lo fuí a pedir no me lo daban. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona que no estaba en los planes de nadie".

Lionel Messi Lionel Messi en un partido con el Inter Miami EFE

En otra línea, habló sobre insultarse a sí mismo cuando no le salen las cosas bien. "Tuve muchos partidos malos en los que fui un desastre o situaciones uno contra uno, gol errado, y me he dicho de todo por adentro. Me he 'puteado' bastante".

Se refirió además al momento en el que dejó la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016: "Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver".

"El mejor ejemplo es no renunciar nunca, seguir intentándolo. En lo que sea. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño", subrayó.

Durante la charla, además, el 10 habló de su reticencia al baile: "Para bailar tengo que estar un poquito escabiado… Me gusta el vino. Si no, la misma de siempre. Vino y Sprite… para que pegue rápido. Es lindo con el calor", expresó.

FUENTE: AFP