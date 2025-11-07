Malas noticias para Edinson Cavani: continúa apartado y apunta a estar al menos convocado ante River Plate

Edinson Cavani todavía es duda de cara al Superclásico ante River Plate , ya que aún no se sumó a los entrenamientos a la par de sus compañeros y a esta altura es casi imposible que el uruguayo pelee por un lugar entre los titulares, sino que apunta a estar al menos convocado en Boca Juniors .

El pasado martes, cuando Boca retomó los entrenamientos tras el triunfo ante Estudiantes de La Plata, en el turno matutino Cavani fue exigido y respondió bien de sus molestias en el psoas , aunque esa misma jornada en el segundo turno no recibió el alta médica y tampoco se sumó a la par de sus compañeros.

Los días transcurrieron y Cavani realizó ejercicios diferenciados con y sin pelota incluso en el entrenamiento de este jueves, cuando el equipo ensayó fútbol formal en La Bombonera y Claudio Úbeda armó un posible once para el Superclásico ante River Plate, el próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas.

Al haber practicado de manera diferenciada durante toda la semana, parece difícil que el Matador esté desde el arranque ante River y su lugar estaría en el banco de suplentes.

Cabe destacar que Cavani no juega desde el 14 de septiembre, en el 1-1 ante Rosario Central en Arroyito y la prolongada inactividad lleva a que el próximo paso sea tomado con cautela, por lo el primer paso para volver sería el banco, tal como sucedió con Newell's, el 6 de octubre, cuando se quedó los 90 minutos afuera.

Un dato negativo del uruguayo en este 2025 es que promedia un gol cada cinco partidos y una lesión cada tres y medio, por lo que en lo que va del año el delantero uruguayo tiene un mayor promedio de lesiones que de goles convertidos por partido con la camiseta de Boca Juniors.

Boca Juniors y River Plate pelean por un lugar en la Libertadores

El panorama en este momento de cara a la Copa Libertadores 2026, en vísperas del duelo del próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas en La Bombonera, está más a favor del equipo xeneize luego de la jornada que transcurrió el pasado fin de semana: Boca obtuvo un triunfo fundamental en La Plata ante Estudiantes, mientras que River sumó otra derrota dura ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental que lo complica aún más.

Quedan dos fechas en juego y el próximo domingo es el Superclásico en La Bombonera y Boca llega mejor posicionado. El xeneize, si consigue 2 puntos de los 6 que quedan en juego, está matemáticamente clasificado a la Copa Libertadores y River quedaría en puestos de repechaje o de Copa Sudamericana, a la espera de que el propio Millonario, o Boca o Rosario Central se consagren campeones del Torneo Clausura.