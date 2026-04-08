Maximiliano Araújo, que brilla en Sporting Lisboa ahora como lateral, fue seguido por scouters de Tottenham: mirá cuál es su cláusula de rescisión

A pesar de la derrota ante Arsenal, en partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Maximiliano Araújo fue una de las figuras de Sporting Lisboa y del encuentro, justificando por qué está en el radar de la Premier League.

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Devuelto a la posición de lateral izquierdo , puesto en el que fue ascendido en Wanderers, Araújo brilla con su proyección ofensiva en el esquema del entrenador Rui Borges.

Fue enorme figura y artífice de la remontada en octavos ante Bodo/Glimt y ahora es la esperanza para dar vuelta la serie ante un peso pesado inglés.

A los 5' del partido jugado en el estadio José Alvalade, Araújo se escapó en ataque y estrelló un remate en el travesaño.

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"Estamos preparados": Maximiliano Araújo confía en que Sporting pueda superar a Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones que comienzan este martes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041594968825880928&partner=&hide_thread=false ¡AVISÓ EL URUGUAYO! Maxi Araújo tuvo la más clara para el Sporting de Lisboa, pero la pelota pegó en el travesaño y salvó al Arsenal.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5wJ5OTcUcB — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

El partido se resolvió sobre el final con gol del alemán Kai Havertz.

La revancha se jugará el próximo miércoles a la hora 16.00 en Anfield.

Según medios europeos, Araújo es pretendido por Tottenham que incluso envió scouters a seguir su actuación.

El zurdo tiene contrato con Sporting hasta junio de 2029 y su cláusula de rescisión es de € 80 millones.

En julio de 2024, Sporting le compró su ficha a Toluca a cambio de € 14 millones,

Wanderers le vendió su ficha a Puebla en € 2 millones y Pueblo lo colocó en Toluca a cambio de € 5,6 millones.