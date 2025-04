Mientras se define el futuro de Darwin Núñez, Liverpool anunció la renovación de otra de sus principales figuras: Virgil van Dijk, capitán del equipo

Los hinchas de Liverpool podrían incluso festejar la renovación de dos de sus ídolos con el título de la Premier League este próximo fin de semana. Para ello, Liverpool debería ganar en su visita a Leicester (19º) y que, antes, Arsenal no derrote a Ipswich Town (18º).

No obstante, con 13 puntos de ventaja a falta de seis jornadas para el final, el título de los 'Reds' es sólo una cuestión de tiempo.

Mucho más complicado parecía, hace unos meses, asegurarse la continuidad de Salah y Van Dijk (32 y 33 años, respectivamente), pese a que el neerlandés dijera este jueves al canal de TV del club que su idea "fue siempre (seguir en) Liverpool".

"Siempre estuvo en mi cabeza, siempre fue el plan y siempre fue Liverpool. No tenía ninguna duda de que este es el lugar ideal para mí y mi familia. Soy uno de los habitantes de Liverpool", añadió el central.

Desde entonces, el defensa ha disputado 314 partidos con los 'Reds', en los que anotó 27 goles, aunque más que por sus méritos atacantes, Van Dijk siempre ha destacado por su capacidad como defensa y su habilidad para sacar el balón jugado desde atrás.

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (C) comforts Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez and Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones at the end of the last 16 second leg UEFA Champions League football match between Liverpool and

Van Dijk consuela a Darwin tras el penal fallado

Foto: AFP