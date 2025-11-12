Un exjugador de selección de Brasil sufrió una alteración cardíaca en un entrenamiento y ahora evalúa dejar el fútbol

Oscar , exjugador de la selección brasileña que actualmente juega en el San Pablo, sufrió una alteración cardíaca durante un entrenamiento y ahora evalúa dejar el fútbol .

Según el comunicado oficial del San Pablo, el centrocampista sufrió "una intercorrencia con alteraciones cardiológicas" durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada de 2026.

El brasileño de 34 años se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y ahora tendrá que permanecer en observación en el Hospital Israelita Albert Einstein , aunque su estado es clínicamente estable.

Oscar sufrió un desmayó cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática y fue atendido inmediatamente por miembros del equipo médico del hospital que se encontraban en las instalaciones del club.

El campeón del Mundial sub-20 en 2011 y dos veces campeón de la liga inglesa con el Chelsea venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Aunque en esa ocasión los resultados no indicaron impedimentos para seguir jugando, el propio futbolista admitió entonces que se retiraría si existiese el mínimo riesgo para su salud.

Según fuentes del entorno del futbolista citadas por la prensa brasileña, el centrocampista evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el San Pablo, que se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SaoPauloFC/status/1988314493450154435?s=20&partner=&hide_thread=false Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Oscar debutó en San Pablo en 2008, y volvió al club en 2025 luego de sus pasajes por el Internacional de Porto Alegre (2010 a 2012), Chelsea (2012 a 2017) y Shanghái Port de China (2017 a 2024). Jugó 21 partidos durante la actual temporada, la mayoría de ellos en el Paulista de principios de año.

El centrocampista jugó en la selección brasileña de 2011 a 2016, y fue parte del equipo que jugó el Mundial de Brasil 2014. Es recordado por anotar el solitario gol de la derrota 7-1 contra Alemania por las semifinales de ese torneo.

El saludo del Chelsea a Oscar

El Chelsea mandó su apoyo a Oscar luego de conocer la noticia de su internación.

"Los pensamientos de todos en el Chelsea están con nuestro exjugador Oscar y con su familia en este difícil momento", dijo el conjunto londinense en un comunicado.

Oscar jugó cinco temporadas en el Chelsea, en las que disputó 203 partidos, marcó 38 goles y ganó dos Premier League, una Copa de la Liga y una Champions League, antes de irse a la liga china, donde estuvo ocho años antes de retornar al fútbol brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/1988604175299805190?s=20&partner=&hide_thread=false The thoughts of everyone at Chelsea FC are with our former player Oscar and his family at this difficult time. https://t.co/CfGER4pwbj — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2025

FUENTE: Con información de EFE