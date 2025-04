Carlos Tévez y su partido despedida en La Bombonera: la chance de juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En una entrevista con el canal de streaming Olga en Argentina, el Apache confirmó que su intenció es realizar su partido despedida en La Bombonera, por su vínculo con la hinchada de Boca y por lo que significa el club para él: "Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer , pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil", explicó.

Siguiendo la línea de Messi y Crsitiano, Tevez reveló en forma graciosa como los tiene agendados a ambos en su celular: "A Cristiano lo tengo como CR7. A Leo lo tengo como ‘enano’". En base a los demás invitados al evento, mencionó nombres como Van der Sar, Buffon, Chiellini y Evra, con quienes compartió etapas en el fútbol europeo.

Carlos Tevez y la cuestión política en Boca Juniors

El Apache, considerado como el último ídolo en el Xeneize, actualmente ocupa el cargo de entrenador, luego de dirigir equipos como Rosario Central o Independiente, pese a que hoy en día está sin equipo. Sin embargo, en términos de puestos dirigenciales dentro de un club, Tevez se refirió a la posibilidad de postularse como presidente de Boca.

"No voy a ser presidente de Boca. No está en mi cabeza, primero porque no estoy preparado. Segundo, soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Tenés que saber ubicarte", detalló Tévez.

000_9A494F.webp Carlos Tévez en Boca Juniors. Marcelo Endelli / Pool / AFP

Y por supuesto que surgió el tópico de la posibilidad de, en algún momento, ser entrenador del Xeneize: "En las dos experiencias que tuve (Rosario Central e Independiente) no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso uno lo tiene que mejorar. El próximo paso como entrenador tiene que ser diferente". En este sentido, no se candidateó al banco de Boca "por respeto a Gago", pero reconoció que en un futuro le gustaría.

El presente de Boca Juniors

Con respecto a la actualidad del equipo dirigido por Fernando Gago, el Apacheeconoció que "es triste" verlo fuera de las competencias internacionales: "Es muy difícil opinar de este lado. Para el hincha es triste ver a Boca que no juegue Libertadores y Sudamericana. Es fuerte. Juega cada domingo. No es fácil para nada, para la gente, ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana por televisión, no ver al equipo los miércoles y jueves y no jugar Libertadores. Lo digo como hincha. En el torneo sigue primero, gana y lo elogian, pero pierde y lo critican porque no juega Libertadores. Lo van a querer desestabilizar al técnico", argumentó Tévez.

La actualidad de la selección Argentina

Tévez, quien supo vestir la camiseta de la albiceleste en competencias importantes, opinó sobre la actual selección de Lionel Scaloni, pero evitó comparaciones con otras generaciones sobre cuál es la mejor de la historia: "La actual Selección es de las mejores, pero no hay que ponerle el título de la mejor de todas las épocas. No me tocó vivir la del 78. Les faltaría el respeto a los que jugaron", concluyó.