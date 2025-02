Diego Aguirre: la importancia del triunfo de Peñarol, lo que pasó con De Amores y "la necesidad de ganar" el clásico ante Nacional

Ante la pregunta de si el partido le había dejado cosas claras para el clásico, señaló: “No, no tiene nada que ver este partido, no me quedó nada. ni claro ni oscuro, nada. Había que pasar este partido y no saco muchas conclusiones”.

Aguirre también fue consulatdo por si entendía la necesidad de los hinchas de Peñarol de ganar el clásico ante Nacional. “Totalmente, pero es lo mismo que pensamos nosotros, claro. Es obvio que sí hay una necesidad de intentar ganar ese partido y vamos a hacer todo para que suceda”, expresó.

Consultado por si Diego García, que volvió a anotar ante Progreso, tiene posiblidades de ser titular ante Nacional, señaló: “Todos tienen posibilidades, la verdad. No tengo para nada definido, tengo que ver un poco bien todas las cosas que van pasando y bueno, la verdad que también bastante triste y shockeado por la lesión de Tommy”, en referencia a lo que sufrió el juvenil Tomás Olase, quien se sintió al minuto de haber ingresado en el segundo tiempo.

Diego García celebra su gol Diego García celebra su gol OficialCAP

“No lo sabemos todavía porque hay que esperar en un estudio, pero hay un problema ahí capaz que de rodilla, menos complicado. Entonces, fue un momento duro porque estamos todos los días juntos, porque es un pibe espectacular y bueno, fue una lástima”; agregó sobre el estado del juvenil.

Aguirre consideró que a nivel físico el equipo estuvo “bien, para ser el primer partido del campeonato”. “Seguramente vamos a mejorar en todos los aspectos con el correr de los partidos. Eso es lo que espero”, sostuvo.

Con respecto a los extremos y el cambio que hizo con Eduardo Darias, explicó que “fue una variante más viendo cómo se paró Progreso”. “Para ajustar alguna cosa que me parecía que había que cambiar en ese momento. Iban pocos minutos, no era que no estaba conforme, sino que fue una variante táctica por cosas que yo veía ahí adentro. Pero bueno, era un partido especial en este comienzo, donde nosotros veníamos de esos partidos de verano que no nos fue bien y teníamos que ganar, lo digo de verdad, siempre tenés que ganar, pero hay momentos que especialmente tenés que ganar y hoy era un día de ellos, entonces hubo, como dije, algunas cosas buenas otras no tantas, pero nos sacamos este partido de arriba”.

Jaime Baéz festeja su gol ante Progreso Jaime Baéz festeja su gol ante Progreso OficialCAP

¿Qué pasó con Guillermo De Amores?

El DT fue consultado por el arquero Guillermo De Amores, que había sido titular en los dos clásicos del verano y que este sábado quedó afuera de la convocatoria. El golero ante Progreso fue Martín Campaña, quien tuvo su debut oficial en Peñarol.

“Seguramente va a estar”, dijo Aguirre sobre De Amores y si estará a la orden para el clásico. “Tenía una carguita muscular y seguramente va a estar”.

Sobre el nivel de Terans, dijo: “Yo un poco lo he hablado en estos días, los jugadores de la calidad de Terans o de varios que nosotros captamos en los mercados, son jugadores que vienen sin ritmo de juego, vienen con alguna inactividad, sin competencia y bueno hay que tener paciencia. Los mejores rendimientos se van a ver con el correr de los partidos. Tal vez a David le lleve un poco más, pero bueno nadie duda de su calidad, se tiene que poner bien y eso va a pasar a medida que vayan pasando los partidos”.

Con respecto a Diego García, agregó que fue “importante” en su ingreso. “Entró y gol, así que está en un buen momento”.

El debut de Martín Campaña y la salida de De Amores

El técnico carbonero también explicó por qué jugó Martín Campaña. “Hubo dos razones. Una que Martín Campaña está muy bien y otra que Guille estaba un poco cargado de una pierna. Se dio la situación y la verdad que me dejó muy contento porque hizo un muy buen partido”.

Ante la pregunta de si iba a atajar Campaña en el clásico, dijo: “Vamos a ver, no hay que ponerse ansiosos con el tema del equipo, lo entiendo, pero tenemos unos días para armar el equipo y veremos qué es lo mejor”.

La salida de Javier Méndez en el entretiempo fue porque estaba amonestado, dijo el DT. “Porque Progreso tenía jugadores rápidos arriba y contagolpeaba bien y quedábamos un poquito expuestos y podía tomar la segunda manera”.

Y la variante de Terans estaba planificada. “Estaba planificado darle 45 minutos. Yo ya sabía que iba a salir en el entretiempo, fuera cual fuera el resultado, porque era algo predeterminado”.

Sobre el estado de Gastón Silva, señaló que su situación es parecida a la de Terans. “Son jugadores que vienen de una inactividad larga por diferentes motivos. Algunos por lesión, algunos porque no juegan en su equipo o por lo que fuera. Y tenemos que tener cierta paciencia para recuperarlos y pensar que lo mejor de ellos va a estar tal vez acá a un mes o hasta dos”.