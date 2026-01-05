Diego Aguirre tiene a su quinta alta en Peñarol: Facundo Batista firmó por dos años en su segundo pasaje por el club

Peñarol cerró este lunes por la tarde el fichaje de una nueva alta, el delantero Facundo Batista, quien fue pedido por Diego Aguirre y recibió a su vez un llamado suyo para regresar a la institución en la que supo jugar por 23 partidos hace dos temporadas en la que se consagró campeón uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El propio entrenador carbonero fue fundamental para su llegada, ya que lo llamó telefónicamente.

Batista estaba jugando en Atlético Nacional de Medellín, luego de un pasaje por Polissya de Ucrania.

Facundo Batista firmó contrato por dos temporadas con los aurinegros.

PEÑAROL Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

PEÑAROL Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Se trata de la quinta alta de Peñarol tras las firmas de Franco Escobar, Abel Hernández, Sebastián Britos y Washington Aguerre.

En su anterior pasaje, en 23 partidos, convirtió 10 goles y brindó tres asistencias.

Hará dupla de ataque junto a Abel Hernández en el nuevo equipo de Diego Aguirre.

Tras haber firmado contrato, Batista retornará a Los Aromos este martes sobre la hora 17.30 cuando Peñarol dé comienzo a una nueva pretemporada, que tiene algunos cambios a pedido del entrenador, por ejemplo, ya este mismo martes quedarán concentrados.