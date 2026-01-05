Dólar
Diego Aguirre tiene a su quinta alta en Peñarol: Facundo Batista firmó por dos años en su segundo pasaje por el club

El delantero ya fue campeón uruguayo con la camiseta carbonera y anotó 10 goles en su breve estancia en 2024

5 de enero 2026 - 18:43hs
Facundo Batista firmó contrato con Peñarol

Facundo Batista firmó contrato con Peñarol

FOTO: @OficialCAP

FOTO: @OficialCAP

Peñarol cerró este lunes por la tarde el fichaje de una nueva alta, el delantero Facundo Batista, quien fue pedido por Diego Aguirre y recibió a su vez un llamado suyo para regresar a la institución en la que supo jugar por 23 partidos hace dos temporadas en la que se consagró campeón uruguayo.

El propio entrenador carbonero fue fundamental para su llegada, ya que lo llamó telefónicamente.

Batista estaba jugando en Atlético Nacional de Medellín, luego de un pasaje por Polissya de Ucrania.

Firmó por dos años

Facundo Batista firmó contrato por dos temporadas con los aurinegros.

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Se trata de la quinta alta de Peñarol tras las firmas de Franco Escobar, Abel Hernández, Sebastián Britos y Washington Aguerre.

En su anterior pasaje, en 23 partidos, convirtió 10 goles y brindó tres asistencias.

Hará dupla de ataque junto a Abel Hernández en el nuevo equipo de Diego Aguirre.

Tras haber firmado contrato, Batista retornará a Los Aromos este martes sobre la hora 17.30 cuando Peñarol dé comienzo a una nueva pretemporada, que tiene algunos cambios a pedido del entrenador, por ejemplo, ya este mismo martes quedarán concentrados.

Peñarol Facundo Batista Diego Aguirre

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

