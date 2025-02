El acuerdo unánime al que llegó Peñarol por el precio de las butacas y la fecha clave del 31 de marzo

"La suba de precios se hizo de acuerdo al flujo de fondos del club, después del incremento de presupuesto para formativas, para los otros deportes, obviamente después de la compra de la ficha de Leonardo Fernández, y se subieron para equipararlos con los precios del plano local y con la realidad de otros cuadros de la región, algo para lo cual se hizo un estudio", dijo González.

"Una inversión histórica como la que se hizo y el armado de un plantel competitivo sube los costos y requiere que se generen nuevos ingresos de dinero", agregó.

"Lo que se votó es un acuerdo porque se entendió de parte de la alianza que hay una necesidad de generar mayores ingresos y también por parte del oficialismo no sobrecargar al socio. No es que la alianza cuide al socio y el oficialismo no. Cuando se decretó la suba de las cuotas sociales también salió por unanimidad y el oficialismo tenía la mayoría con Novick en ese momento", concluyó González, hombre importante desde el primer mandato de Ruglio, en las comisiones de pases y contrataciones.

El comunicado de Peñarol y la fecha clave del 31 de marzo

En la mañana de este miércoles, tras el consejo del martes por la noche, Peñarol comunicó que la ampliación del plazo anual para los butaquistas aplicará en las siguientes situaciones:

1- Para los socios que compraron y/o renovaron su butaca anual abonando el precio vigente desde el pasado 23 de enero. El socio podrá tener su butaca no hasta diciembre de 2025 sino hasta marzo de 2026.

2- Para los butaquistas cuyo vencimiento de la butaca anual sea durante el 2025, pueden acceder a este beneficio renovando la misma antes del 31 de marzo.

Scher comentó el comunicado de Peñarol en su cuenta de X: "Si sos butaquista anual, cuando venza tu butaca durante 2025, podés renovarla a precios similares a los de octubre 2024 hasta el 31 de marzo. Si tu butaca vence más adelante en 2025, también podés prepagar la renovación y congelar el precio por otros 14 meses. Por ejemplo, si tu butaca vence en julio, hasta el 31 de marzo podés renovar tu butaca, hasta setiembre de 2026 a precios de 2024. Mi recomendación es que todos quienes puedan hacerlo, lo hagan".

"A partir de la resolución tomada por el Consejo Directivo, el aumento para un socio butaquista es menor porcentualmente que para el socio no butaquista. Tú lugar asegurado en el Campeón del Siglo tiene un valor subjetivo. En mi caso personal, lo considero enorme", agregó.

Eduardo Zaindesztat presidió el consejo directivo de Peñarol

presentacion-ramos---db-09-jpg..webp Eduardo Zaidensztat Diego Battiste

El consejo estuvo presidido por el vicepresidente Eduardo Zaidenstat ya que el presidente Ignacio Ruglio se fue a Europa de vacaciones, y aprovechará su estancia en el Viejo Continente para generar algunas reuniones importantes para el club.

Los suplentes de Ruglio son Patricia López y Claudio Rivas. La semana pasada, el presidente interino fue Víctor Bedrossian, uno de los suplentes de Zaidensztat.

Por la oposición comparecieron, además de Scher, Evaristo González, Santiago Sánchez, el secretario general Rodolfo Catino, Fernando Jacobo. Por Edgardo Novick, quien integra ahora la alianza con la oposición, tras ser secretario de Ruglio hasta el pasado 27 de diciembre, cuando presentó renuncia, estuvo Marcos Acle.