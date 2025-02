El anuncio de Ruglio sobre Leo Fernández en Peñarol, a tres días del clásico ante Nacional

Peñarol compró en los primeros días de enero el 80% del pase de Leonardo Fernández a Toluca en US$ 7 millones .

La primera cuota del pase de Leonardo Fernández que Peñarol pagó fue de US$ 1,5 millones, tal como explicó Referí.

"Peñarol no tomó el crédito que AUF ofreció y dio a todos los clubes para fortalecimiento institucional. No tomamos US$ 2 millones sin intereses de AUF para seguir funcionando con el dinero genuino de Peñarol", dijo luego Ruglio en sus estados de WhatsApp.

Ruglio comenzó así refiriéndose al dinero que que la Asociación Uruguaya de Fútbol repartió entre los clubes con fondos suministrados por Conmebol para que los clubes tuvieran dineros frescos para poder hacer frente a los últimos dos años del contrato de derechos de televisión del fútbol local con Tenfield, que expira el 31 de diciembre de este año.

Peñarol, Liverpool, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado fueron los únicos equipos del medio local que no tomaron este dinero que los clubes tendrán que devolver a partir de enero de 2026 cuando se firme un nuevo contrato de televisión.

"Cuando abrochamos el pase de Leo, cinco socios del club ofrecieron prestar US$ 2 millones sin intereses a pagar para adelante. Les agradecimos, y les dijimos que si lo necesitábamos les avisábamos, pero que por ahora seguíamos funcionando bien. No lo podían creer, se los vuelvo a agradecer públicamente", dijo Ruglio.

"A mucha gente del fútbol, no le sirve un Peñarol sin deudas sin pagar intereses, sin tener que vender jugadores de apuro porque no puede funcionar. No es buen negocio para nadie. A nosotros que peleamos muchos años para tener a Peñarol así, nos llena de orgullo ser independientes".

"Nos llena de orgullo y también de alegría que a mucha gente no le guste vernos así. Independientes y ordenados", remarcó Ruglio.

¿Para quién fueron dirigidos los mensajes de Ignacio Ruglio?

Uno de los posibles destinatarios es Nacional, que actualmente tiene un pasivo importante y que tomó de parte de Conmebol un importante adelanto de US$ 7 millones, una cifra importante, teniendo en cuenta de que por participar en fase de grupos se pagan solo US$ 3 millones.

Conmebol aceptó darle ese adelanto a Nacional en virtud del récord de participaciones consecutivas que tiene el tricolor en Copa Libertadores que es de 29 años.

Peñarol pidió el año pasado, en noviembre, un adelanto de su participación por la Copa de 2025, solicitando el 50% del futuro premio, US$ 1,5 millones.

El mensaje también está apuntado a la interna de Peñarol que cambió drásticamente desde que Edgardo Novick renunció a la secretaría general del club generando una alianza con la oposición encabezada por Evaristo González.

Ese bloque le impuso a Ruglio a Rodolfo Catino como secretario general. Catino es del riñón del Damianismo, un hombre de confianza de Juan Pedro Damiani, de quien Ruglio fue un férreo opositor.

También el mensaje de independencia va dirigida a la Asociación Uruguaya de Fútbol liderada por Ignacio Alonso, de la que Ruglio es también férreo opositor.

Los US$ 50 millones que Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera le dejaron a Ignacio Ruglio

Ruglio tomó a Peñarol en enero de 2021 tras una gestión de Jorge Barrera, continuadora del ciclo iniciado por Juan Pedro Damiani que le dejó al club ingresos por más de US$ 50 millones por ventas de jugadores.

Damiani tomó a Peñarol en una grave crisis económica tras los últimos años del mandato de su padre JoséPedro Damiani, y cuando empezó a apostar por las formativas del club logró que se promovieran a Primera múltiples talentos que se fueron vendiendo en cifras cada vez más importantes.

El mérito de Ruglio, con la economía del club dirigida por Eduardo Zaidensztat, fue abatir viejos pasivos, pagar los salarios al día de los futbolistas y construir nuevas infraestructuras, con ese dinero que recibió.

Logró la continuidad de las ventas importantes al promover, en su primera gestión a Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, pero luego las ventas que realizó fueron menores.

Por último, Ruglio le agradeció a los socios y butaquistas que siguen y a los que se están sumando a Peñarol: