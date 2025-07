El duro cuestionamiento del dirigente de Nacional, Federico Britos, al "sistema operandi" de Peñarol: "Es demasiado todo esto; están pasando un límite"

"La postura de Nacional es el sábado a la hora 15 que es la fijación de la mesa. Estamos preparando el partido para jugar ese día y a esa hora. Además no entiendo bien cuál es el argumento. Nacional ya jugó un clásico un sábado y el martes por Copa Libertadores, de visitante, en Venezuela . Creo que por ahí no va lo que quieren. Capaz que les queda más cómodo jugar el viernes, pero por ahí no va, porque no hay antecedentes de peso que validen un cambio", dijo el dirigente tricolor.

Britos se refiere a lo que ocurrió en 2023, bajo la gestión y los mismos criterios de la actual mesa ejecutiva de la AUF: el sábado 1° de abril enfrentó a Peñarol en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura, el domingo viajó a Venezuela (el traslado más alejado en el torneo de Conmebol para un equipo uruguayo) y el martes 4 de abril enfrentó a Metropolitanos en Caracas.

"Jugamos sábado en Montevideo y martes en Venezuela, viajando el domingo. Estaba dentro del reglamento. Cuando tenés un viaje de por medio lo ideal hubiese sido otra cosa", reflexionó.

En el caso de Peñarol jugará el martes de local en Montevideo.

Por tanto subrayó: "No creo que la mesa cambie lo que ya fijó porque le quede más cómodo a un equipo. No hay argumentos para cambiarlo".

Entonces apuntó a la forma en que Peñarol está manejando los temas deportivos y políticos.

"A esta altura, lo de Peñarol ya es por deporte pedir cosa para que digan que no y para luego decir, 'viste, otra vez me dicen que no'. Y a esta altura, eso que está ocurriendo, cansa y satura todo el sistema. No me puedo hacer responsable del 'sistema operandi' este que ya está pasando límites".

"Siempre pongo por encima de todo la honorabilidad de las personas y de los tribunales que están manejando todo el fútbol uruguayo. Creo en las personas, creo en su buena fe. Entonces, me preocupa el cuestionamiento permanente a la honorabilidad de toda persona que esté relacionada al fútbol. Porque esto que ocurre y no quiero decir Peñarol, sino que está saliendo de las personas que hoy gestionan a Peñarol, desde hace mucho tiempo que están pasando un límite planteando que todo el sistema es corrupto, cuestionan la honorabilidad de todas las personas, dicen que hay un sistema armado en contra de ellos todo el tiempo. Se está ejerciendo una presión despiadada y alguien tiene que parar esto. No comparto ese modo. Comparto que si uno se siente que su institución es perjudicada tendrá sus medios, pero no puede ser que permanentemente, un día sí al otro también, te sientas perjudicado por un tercero".

Britos planteó el tema en la reunión de comisión de directiva de Nacional el lunes, para poner un freno a la forma en que se conduce Peñarol.

"El lunes plantee en directiva el hecho de que llegó el momento en el que Nacional debe sacar un comunicado o algo institucional respecto a este tema, rechazando, alertando y alejándose de esta postura y de este 'sistema operandi' que lleva adelante la directiva de Peñarol. Tenés que desmarcarte cuando el fogoneo es permanente, porque después ocurren hechos de violencia, no digo que sea directamente por este fogoneo constante pero todo eso ayuda a que se genere un ambiente ideal para que ello ocurra en un deporte tan hermoso como el fútbol".

Además, agregó: "Nos estamos acostumbrando a escuchar cada cosa que me parece que se pasaron de la raya. Institucionalmente debemos hacer algo. Hay muchos compañeros que piensan como yo. Veremos cuál es el momento, pero tenemos que desmarcarnos de esto (que hace Peñarol)".

El lunes no avanzaron en este tema porque "la urgencia iba por otro lado, por presentar la apelación y el club tenía toda la energía puesta allí. Es un tema que vamos a retomar. Hubo tres o cuatro compañeros que me dijeron que comparten. Porque hay mucha gente con una trayectoria enorme (en el fútbol) y es injusto este 'modus operandis' de plantear que en el fútbol hay gente que no trabaja con la ética correspondiente. Y si no es el Colegio de Árbitros, es la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Apelaciones, el presidente de la AUF, los dirigentes de Nacional... ¡es demasiado todo esto!".