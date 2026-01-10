El mensaje de la flamante esposa de Matías Arezo, gran hincha de Peñarol, y del propio club, luego de la renovación del goleador con el equipo de Diego Aguirre
Los aurinegros firmaron un nuevo vínculo para que el delantero continuara en el plantel, lo que se puede definir casi como una nueva alta
10 de enero 2026 - 11:37hs
Matías Arezo
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol confirmó en las últimas horas la renovación del contrato con Matías Arezo, algo que era largamente esperado por el futbolista y también por su entorno íntimo, en este caso, su flamante esposa, Camila Cedrés, quien es muy hincha de los manyas.
Los carboneros subieron distintos videos de sus pasajes anteriores e incluso uno con Abel Hernández, cuando ambos coincidieron en el equipo.