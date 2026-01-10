Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El mensaje de la flamante esposa de Matías Arezo, gran hincha de Peñarol, y del propio club, luego de la renovación del goleador con el equipo de Diego Aguirre

Los aurinegros firmaron un nuevo vínculo para que el delantero continuara en el plantel, lo que se puede definir casi como una nueva alta

10 de enero 2026 - 11:37hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol confirmó en las últimas horas la renovación del contrato con Matías Arezo, algo que era largamente esperado por el futbolista y también por su entorno íntimo, en este caso, su flamante esposa, Camila Cedrés, quien es muy hincha de los manyas.

Los carboneros subieron distintos videos de sus pasajes anteriores e incluso uno con Abel Hernández, cuando ambos coincidieron en el equipo.

El delantero sigue en el club en préstamo por un año y el costo de la cesión por 12 meses es por US$ 400.000.

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile

Además, en el acuerdo asumen un compromiso de compra de US$ 3.500.000 si Arezo alcanza el 60% de presencias en la temporada 2025 y Peñarol avanza a octavos de final de la Copa Libertadores.

Los mensajes de Peñarol y de la esposa de Arezo

La llegada de Matías Arezo se suma a una ofensiva nueva que tendrá ahora Peñarol con Abel Hernández y Facundo Batista.

El pasado miércoles, mientras el plantel mirasol entrenaba por la mañana, Arezo subió un video a sus redes.

"Estamos listos!!", escribió, y se mostró haciendo varios ejercicios por su cuenta.

Ese mismo día, Abel Hernández, una de las altas de Peñarol para este año, le contestó: "Dale papá te estoy esperando".

En ese contexto, Peñarol subió un video haciendo alusión a esa frase.

"Los estábamos esperando, papá", escribieron desde los aurinegros con este video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2009787959973949452?s=20&partner=&hide_thread=false

"Amor. Compromiso. Lealtad. Goles. Seguimos juntos, Mati. Gracias por sentir esta camiseta como nosotros", escribieron en otro tuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2009767699061121382?s=20&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Camila Cedrés, su flamante esposa y gran hincha de Peñarol, también escribió un mensaje en sus redes.

"Siempre del lado correcto", añadió con una foto de Matías besando la camiseta aurinegra tras su gol clásico ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver su posteo:

arezo
Camila Cedr&eacute;s, la flamante esposa de Mat&iacute;as Arezo, y un mensaje muy claro para &eacute;l tras renovar contrato con Pe&ntilde;arol

Camila Cedrés, la flamante esposa de Matías Arezo, y un mensaje muy claro para él tras renovar contrato con Peñarol

Temas:

Peñarol Matías Arezo gremio Abel Hernández

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ruben Paz y su magia para Uruguay ante la marca de Maximiliano Rodríguez de Argentina en el partido de las leyendas en Punta del Este
FÚTBOL

Uruguay goleó 5-2 a Argentina en el choque de leyendas en Punta del Este, con golazos de Godín, Paz, Darío Rodríguez, Forlán y Matías Cabrera de taco: mirá los videos

Gastón Togni y Matías Aguirregaray
PEÑAROL

Las tres roturas de ligamentos en sus rodillas de la nueva contratación, Gastón Togni: lo que preocupa en algunos sectores de Peñarol, previo a realizarse la revisión médica

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos