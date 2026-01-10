El mensaje de la flamante esposa de Matías Arezo, gran hincha de Peñarol, y del propio club, luego de la renovación del goleador con el equipo de Diego Aguirre

Peñarol confirmó en las últimas horas la renovación del contrato con Matías Arezo, algo que era largamente esperado por el futbolista y también por su entorno íntimo, en este caso, su flamante esposa, Camila Cedrés, quien es muy hincha de los manyas.

Los carboneros subieron distintos videos de sus pasajes anteriores e incluso uno con Abel Hernández, cuando ambos coincidieron en el equipo.

Como informó este viernes Referí, Arezo se dio el gusto y firmó la renovación de su contrato con los carboneros proveniente de Gremio de Porto Alegre de Brasil, el dueño de su ficha.

El delantero sigue en el club en préstamo por un año y el costo de la cesión por 12 meses es por US$ 400.000.

Además, en el acuerdo asumen un compromiso de compra de US$ 3.500.000 si Arezo alcanza el 60% de presencias en la temporada 2025 y Peñarol avanza a octavos de final de la Copa Libertadores.

Los mensajes de Peñarol y de la esposa de Arezo

La llegada de Matías Arezo se suma a una ofensiva nueva que tendrá ahora Peñarol con Abel Hernández y Facundo Batista.

El pasado miércoles, mientras el plantel mirasol entrenaba por la mañana, Arezo subió un video a sus redes.

"Estamos listos!!", escribió, y se mostró haciendo varios ejercicios por su cuenta.

Ese mismo día, Abel Hernández, una de las altas de Peñarol para este año, le contestó: "Dale papá te estoy esperando".

En ese contexto, Peñarol subió un video haciendo alusión a esa frase.

"Los estábamos esperando, papá", escribieron desde los aurinegros con este video:

"Los estábamos esperando, papá pic.twitter.com/3ZXBX6Obvd — PEÑAROL (@OficialCAP) January 10, 2026

"Amor. Compromiso. Lealtad. Goles. Seguimos juntos, Mati. Gracias por sentir esta camiseta como nosotros", escribieron en otro tuit.

Amor.

Compromiso.

Lealtad.

Goles.



Seguimos juntos, Mati. Gracias por sentir esta camiseta como nosotros. pic.twitter.com/7bE4DOSspa — PEÑAROL (@OficialCAP) January 9, 2026

Por su parte, Camila Cedrés, su flamante esposa y gran hincha de Peñarol, también escribió un mensaje en sus redes.

"Siempre del lado correcto", añadió con una foto de Matías besando la camiseta aurinegra tras su gol clásico ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver su posteo: