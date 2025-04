El problema que afrontan las selecciones juveniles en Uruguay por desaprovechar los recursos en el interior y el enemigo silencioso de la baja natalidad

En ese contexto, Giordano, quien desde 2023 es el responsable del proyecto de selecciones en la AUF, planteó cuál es la realidad y estableció este escenario: Uruguay elige entre 300 futbolistas, Argentina entre 300.000 y Brasil entre 3.000.000.

¿Cómo llegó Giordano a los 300 elegibles por el entrenador de la selección uruguaya? La sub 17 tiene ese número de futbolistas compitiendo en los torneos de la AUF.

¿Cómo llegó a esas cifras en Argentina y Brasil? Explicó a Referí que surge de la cantidad de ligas y de equipos de cada país.

“Esta es la muestra real de futbolistas”, dijo Giordano con los números sobre la mesa. “Lo que tenemos que ampliar es esta muestra, y eso es muy difícil de ampliar, porque es muy reducida y es difícil que se vaya algún futbolista sin ser captado”.

El enemigo silencioso de la baja natalidad que sufre Uruguay y la mala organización en el Interior

Por un lado, el fútbol uruguayo no es ajeno a la realidad que vive el país con su baja natalidad.

Los datos preliminares —y por ende aún en fase de validación— del Ministerio de Salud Pública (MSP) indican que en el último año hubo 29.899 nacidos vivos. Eso significa que, según los cálculos de las demógrafas Wanda Cabella y Raquel Pollero, la cantidad de nacimientos fue similar a la observada en 1888, y el 50% de los que se registraban hace 30 años, según un informe publicado la semana pasada por El Observador.

Y por otro, el fútbol uruguayo no utiliza el 100% de los jóvenes que juegan en todo el país y su captación se reduce en su mayoría a los que compiten en la órbita de la AUF.

¿Qué hizo la AUF para modificar ese escenario? Intentar ampliar la base de futbolistas en la Organización del Fútbol del Interior.

Jorge Giordano en conferencia de prensa

“En la principal fuente de donde provienen los jugadores nos encontramos con la diferencia de la edad. Hoy OFI juega con otras edades diferentes a las de Conmebol, dando mucha ventaja de edad o están pasados de edad. Es un tema que estamos tratando de resolver”.

Lo que ocurre es que los torneos internacionales de Conmebol se desarrollan en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20. En las competencias de OFI, que nuclea a 120.000 futbolistas entre hombres y mujeres desde niños a adultos, juegan en las categorías sub 14, sub 15 y sub 18. En esta última temporada incorporaron en forma experimental y no obligatoria la sub 20.

Esto provoca un desfasaje que incide en las etapas de formación y en la conformación de las selecciones.

La falta de apoyo de las intendencias

La AUF avanzó para solucionar ese problema hace ya una década, en la época de Óscar Washington Tabárez como entrenador de la selección y Gustavo Bares como presidente de OFI, pero no tuvo éxito.

De hecho, la cuenta pendiente que le quedó a Tabárez fue el trabajo para ordenar y brindar una mejor organización para las selecciones con el trabajo en el interior.

Con su llegada a la AUF hace dos años, Giordano insistió con aquella fórmula y se dio de frente contra una realidad.

“Una de ellas fue ir a los centros de formación de la OFI. Fuimos recibidos por 12 intendencias, lo único que les pedimos fue la infraestructura, porque AUF y OFI se hacían cargo del resto, y lamentablemente no tuvimos el éxito deseado”.

OFI presentó su Centro de Desarrollo Integral en Mercedes; Óscar W. Tabárez, Gustavo Bares, José Herrera y Celso Otero

Giordano buscaba, igual que Tabárez y Luis Matosas (director de fútbol de OFI) hace 10 años, formar bases de entrenamiento en distintos puntos del país, para evitar el desarraigo de los futbolistas, potenciarlos y prepararlos en su entorno natural a edades tempranas.

El paso siguiente, tras no lograr avanzar en ese ambicioso plan que estaba inspirado en el desarrollo y crecimiento del fútbol de Francia, fue trabajar en el análisis de los torneos de juveniles, buscando mejorar la calidad y las competencias.

Una de las grandes preocupación de Giordano para por la calidad de los torneos porque, explicó, “en un porcentaje importante (los partidos) quedan resueltos en el primer tiempo, otros en el promedio del partido, y muy pocas se resuelven competitivamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando un equipo gana muy fácil, no forma, y cuando pierde muy fácil, tampoco. Tenemos que tratar de equilibrar eso y se está trabajando en distintos diseños de torneo para eso”.

“También necesitamos un gran torneo nacional para tratar de darles posibilidades a todos los chicos que no han venido al fútbol profesional”, comentó.

El objetivo, en definitiva, es uno solo: “Tenemos que tratar de encontrar más futbolistas para la formación”, explicó.

El mismo programa para todas las selecciones juveniles

El director de selecciones contó cómo es un día de trabajo en el Complejo Celeste y dijo que tienen “el mismo programa de sostén para todas las selecciones nacionales de juveniles”.

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano

Dijo que el entrenador de la selección mayor, Marcelo Bielsa, no tiene injerencia en las juveniles, y que al mismo tiempo que forman jugadores, también están en un proceso de preparar entrenadores y explicó las experiencias que están desarrollando con Diego Pérez, Ignacio González, Álvaro Fernández y Matías Alonso, quienes se integraron al Complejo de la AUF en el caso de los tres últimos para realizar sus primeras experiencias como técnicos.

También señaló que cada selección realiza entre 15 y 20 partidos internacionales para prepararse para un torneo.

“La última sub 20 tuvo 21 partidos internacionales”, dijo sobre la selección de Coito que disputó el Sudamericano.

“Tratamos de ajustar la preparación y de tener éxito, que evidentemente en el último tramo no la tuvimos. Pero también esta preparación la tuvo la sub 20 campeona del mundo”.

Sobre la competencia, dijo que la que “genera la selección por lo general es superior a la de formativas”. “Con una excepción, cuando el jugador juega en Primera. Pero en las últimas selecciones no son muchos los casos de jugadores que juegan en Primera”.

También puso singular énfasis en que si hubiera sido por él, Marcelo Broli hubiera continuado dirigiendo a la selección sub 20 y que todas las decisiones que se adoptan en el Complejo de la AUF pasan por el comité ejecutivo que preside Ignacio Alonso.

Esta fue la conferencia de prensa completa Giordano: