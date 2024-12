Flavio Perchman presentó su proyecto deportivo para Nacional, y recordó: "Hace 20 años que estoy metido en el club"

Esto es una lucha electoral, una contienda electoral, y ellos tienen que atacar. No tengo muchos flancos débiles para atacar . Los dos que encontraron son tan obvios, como para mí poco creíbles. Uno es que recién termino la representación y que la empresa sigue en manos de mi hijo y de mi ex socio. El otro, que soy hincha de Aguada desde hace 50 años. Entonces entraron por esos dos lados, lo de Aguada les duró 10 a 15 minutos y lo de haber sido representante les duró un poquito más hasta que también salió del tema de la campaña y, como en los números están abajo, volvieron a atacarme con lo mismo. Es una cuestión bastante extraña. José (Decurnex) cambió para mi gusto el relato de cómo eran las cosas, porque él siempre supo que iba a participar de la campaña y no le molestaba tanto el hecho que había sido contratista. Y me llama un poquito la atención porque incluso hablamos de la posibilidad que estuviera en la parte deportiva, si en un momento trabajábamos juntos, y todavía me dijo la frase, ‘yo lo que no te voy a dar es un cheque en blanco’, y le respondí, ‘no necesito un cheque en blanco’ . Ese diálogo fue con Gonzalo Lucas delante. Pero ya está, la gente llega un momento en el que le cree a un sector o le cree a otro. Por lo que veo en las encuestas, por lo que dicen los socios y por la repercusión que han tenido, sé que la gran mayoría me está creyendo y es por donde vamos.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Uno de los cuestionamientos que les realizaron es la falta de experiencia en Nacional, porque Vairo y vos inician el camino como dirigentes en el club en este período.

Conozco mucho el club porque llegué hace 20 años con la Lasarte, hace 20 años que estoy metido en el club. En algunos momentos más cerca que en otros. Es como ahora, el último año y medio desde que está Alejandro Balbi estoy más lejos, pero con José Fuentes estuve muy cerca.

¿Qué significa estar muy metido dentro del club?

Participar de decisiones, participar de las charlas. Plantear mi idea de lo que estaba bien o no, hablar de la llegada de algún jugador. Tuve una gran relación con el club en toda la etapa de Ricardo Alarcón. La tengo hasta hoy con Ricardo. Y el vínculo con Fuentes fue más notorio. También cuando volví con Lasarte en 2016. Soy amigo de Taramasco.

Pero, ¿necesitás un cheque en blanco para el proyecto deportivo que imaginás en Nacional?

No, no necesito un cheque en blanco y aparte no me parece sano. Yo voy a ser la cabeza visible de un trabajo en equipo. Nada más.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Siguen Sebastián Eguren y Sebastián Taramasco?

Taramasco no va a seguir, Eguren sí. Habrá otra persona más trabajando con Eguren. A nivel de directivos, Alex Saúl va a estar cerca de mí. También como le digo, pasaron 12 años, cambió mucho el fútbol, cambió mucho el club, cambió mucho la sociedad. No es lo mismo todo y hay que adaptarse a los tiempos que corren hoy. Es todo mucho más mediático y la presión es mayor. Hay menos tolerancia. Hay menos tolerancia en la sociedad. Entonces hay que estar más firme, más fuerte, más duro. No hay que despreciar las redes, pero tampoco hay que hacer lo que las redes dicen. Entonces, Alex va a ser seguro un compañero, Tony Palma va a seguir en la parte de formativas, y después tengo gente valiosa a la que consulto. No voy a ser el monopolizador de las ideas ni de los conceptos. Lo que pasa es que si vengo, evidentemente, a mí me gusta que en las cosas haya un responsable, para bien o para mal. Y yo voy a ser responsable en el área deportiva.

¿Sigue Martín Lasarte?

Lasarte no va a continuar en el club y Jorge Bava es el principal candidato. Esperemos que se pueda resolver el tema con el Diente López para que todo funcione como queremos. El proyecto que tenemos, si ganamos las elecciones es potenciar un club que en lo deportivo genere mucha ilusión, comunicación, transparencia y acercamiento al socio. Eso es lo más importante de un equipo que va a hacer un cambio responsable y un cambio que ilusiona.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Y cómo imaginás gestar el Nacional 2025?

El Nacional 2025 tiene una base bastante buena. De mitad de cancha para adelante es donde veo falencias, sobre todo en el juego. Nos faltan jugadores de uno contra uno, jugadores con fantasía, jugadores que tengan su impronta. Para mí hay pocos. Tenemos un delantero de excepción hoy, que es el Diente López, con una capacidad de gol llamativa, pero que tenemos que acompañarlo. Esto quiere decir que no puede estar solo. Tiene que jugar con una nueva referencia que haga un trabajo determinado y que se complementen a la vez.

La cuota de jugadores históricos está colmada con Coates, Pereyra, Diente López, ¿o precisan más históricos?

También está Mejía. Charly Lozano hoy pasa a ser un histórico, un jugador que hace ya tres años está, y entiendo que se gana el mote de jugador referente. Nacional hoy tiene una base de siete u ocho jugadores casi titulares y que me parece muy importante, porque lo que tenemos que tratar de no errar de los titulares es en los tres que faltan.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Qué vas a trasladar a este proyecto que querés para Nacional de lo que hiciste con Racing, Rentistas (Campeón del Apertura y vicecampeón Uruguayo) o Aguada (tres veces campeón de la Liga Uruguay)? ¿O no tienen nada que ver?

Todo tiene que ver con todo. El deporte es uno, siempre hay cosas trasladables y hay cosas que son a escala. Rentistas no tienen nada que ver con Nacional, pero hay cosas que son a escala y hay maneras, por ejemplo, en el relacionamiento con los jugadores. El hecho de ser partícipe con el técnico de turno, de poder hablar las cosas. En la etapa de Rentistas, Alejandro Cappuccio me decía, ‘vos no comprás mi idea’. Lo importante era que me tenía que demostrar que la idea de él era válida. Y siendo campeón con muchos méritos, le cuestioné un montón de cosas. Porque no es que por ser campeón vale todo y si perdés no vale nada. Desde ese punto de vista a mí me gusta interactuar con el técnico, interactuar con el gerente, y en ese sentido hay cosas que se mantienen. Y después, creo que es aplicable de las campañas en Aguada que cuando hubo oportunidades de traer grandes jugadores o jugadores determinantes, los trajimos. No dejo escapar las posibilidades.

¿Para eso vas a aumentar el presupuesto de fútbol?

No, el presupuesto no. Lo que voy a cambiar es la manera de distribuirlo.

¿De qué forma?

Sin entrar en el número, te puedo decir que Guille López gana ocho veces menos que el Tonga González. Y deportivamente casi no hay diferencias. Entonces, y si hay es a favor de Guille López. Entonces, te pongo un caso cualquiera, entre esas dos opciones me quedo con Guille López y ahorro un montón de dinero. Además, con los jugadores extranjeros, mi idea es traer dos más determinantes. Se supone cuando vos comprás y traés algo más caro, generalmente es de mejor nivel. Entonces la idea, en vez de tener tantos jugadores que ronden los US$ 30 mil, es traer dos de US$ 70 mil y algunos de US$ 8 mil o US$ 10 mil que sean apuestas del club. Cosa que el club en algún momento lo hizo muy bien, como cuando apareció en su momento Matías Rodríguez, por ejemplo.

¿Proyectás un plantel más reducido?

Sin dudas más reducido, pero hay que manejar en torno a 28 futbolistas, de los cuáles un 30%, esto equivale a 9 o 10, tienen que ser juveniles de la cantera del club, con posibilidades de jugar. No digo que el equipo debe ser Mejía y 10 juveniles, porque a veces se genera esa fantasía cuando hablás de juveniles. Eso no es real. Lo que sí, los juveniles no van a tener escollos ni van a estar tapados. En eso vamos a estar arriba. Lo primero que se hará es bajar una línea, más allá del técnico que esté, de que entienda cuál es el camino.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es el camino?

Que los juveniles tengan más minutos, más oportunidades de jugar, y que el día que un juvenil muestre que está para jugar que se lo mantenga y que lo banquemos, como bancamos a los veteranos.

Vos tenés muchos años en el fútbol y, obviamente, en esta discrepancia, ¿hasta dónde vas a aceptar lo que el entrenador decida?

Discrepar no quiere decir que le vaya a armar el equipo. Eso no existe. Antes de empezar me voy a juntar con el entrenador y voy a bajar una línea clara. Si a un técnico le doy las pautas antes y me las acepta, las pautas del club son del club. Y la elección de los jugadores también puede venir del entrenador, no tengo inconvenientes. En lo que sí vamos a tener una pauta clara es en que los juveniles no tienen que tener tantos escollos para llegar. Hoy Petit tiene que esperar que se lesionen, porque por delante tiene a Herazo, Santander, Bentancourt, al Diente López y a Carneiro. No alcanzó con jugar un clásico determinante para que le diera más oportunidades, esta es la realidad.