Julio Ribas fue cesado en River Plate, segundo DT en dejar su cargo en el Clausura: mirá los números del "Gladiador" en el darsenero

El entrenador de River Plate, Julio Ribas , fue cesado este lunes de su cargo y se convierte en el segundo director técnico en dejar sui cargo tras la tercera fecha del Torneo Clausura, en la que también se cortó el ciclo de Alejandro Larrea en Progreso .

“Julio Ribas dejó de ser el entrenador de River Plate”, informaron los darseneros en sus redes.

“Agradecemos a él y a todo el equipo de trabajo su profesionalismo y dedicación en su paso por el Club”, indicaron.

"El Gladiador" Ribas llegó a River Plate en reemplazo de Diego López y con el objetivo de enderezar al equipo que estaba muy comprometido con el descenso .

Pero los resultados no se dieron y darseneros siguen complicados, por lo que con su salida se busca un cambio que les permita la permanencia.

Los números de Julio Ribas en River Plate

El exseleccionador de Gibraltar dirigió 16 partidos en River Plate.

Su debut fue el 6 de abril ante Liverpool, por la décima fecha del Apertura, con un empate 0-0 en Belvederes que ilusionó a los hinchas ya que le hicieron partido al líder y que luego sería campeón de ese torneo.

En total, en esos 16 partidos, Ribas ganó 3, empató 4 y perdió 9.

Su equipo hizo 8 tantos y recibió 18, y sumó un total de 13 puntos, con un promedio de puntos por partido de 0,81.