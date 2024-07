Los US$ 5 millones que Peñarol resignó en el actual período de pases para mantener su plantel

Entrevistado este lunes por el programa radial Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva, Ruglio reconoció que el club ha tenido ofertas por Pedro Milans: "Hay ofertas, pero posibilidades de que salga no hay. No van a salir jugadores de Peñarol. La decisión como club de retener al 100% nuestro actual plantel, que ganó el Apertura y nos puso en octavos de Copa Libertadores, implica decirle no a muchas ofertas. Hicimos una cuenta rápida de las ofertas que tuvimos por Milans, Guzmán Rodríguez, Leonardo Sequeira, Maximiliano Silvera y eran US$ 5 millones libres para el club".

Las chances por Brian Rodríguez y Sebastián Boselli

Ruglio fue consulta sobre la posibilidad de que llegue Brian Rodríguez desde América. El jugador está compareciendo a juicio por un presunto caso de abuso sexual: "Brian hizo una declaración primaria, muy simple y la parte grande de la declaración quedó para el viernes. De todas maneras estamos intentando apurar los tiempos para tener una definición de si hay chances de que salga o si lo van a mantener y hoy vamos a acelerar porque se van acortando nuestros tiempos. Hablamos casi todos los días. Nos dicen que lo están evaluando, que aún no saben si se van a quedar con él".

"Si fuera mucho más reducido el plantel, traemos dos jugadores sin problemas pero traer para que después se estén mirando con los otros o no tengan lugar y se generen problemas de convivencia por superpoblación en puestos te puede traer problemas. Por ahora estamos tomándonos uno o dos días más pero ya reduciendo los tiempos", agregó.

"Mantenemos la ilusión por Brian Rodríguez y Sebastián Boselli. La idea es tener a 20 días del partido con The Strongest claras las altas, capaz que es mañana o pasado, pero estamos en la fecha límite que nos habíamos propuesto", manifestó Ruglio.

"Son jugadores difíciles, de entre 21 y 26 años que no vienen al fútbol uruguayo por su cotización, por el dinero que los clubes invirtieron en ellos. No tenemos la billetera de los grandes de Brasil y México, de Boca o de River. No sucede. A veces hay que esperar el final del período de pases donde pueden aparecer ingenierías particulares para traer jugadores. Era el miedo que teníamos con Leo Fernández por eso viajamos a México para no tener un mes de agonía".

Camilo Mayada sufrió dos desgarros

Luego de semanas de recibir todo tipo de comentarios despectivos, la situación sanitaria de Camilo Mayada fue por fin aclarada por Ruglio: "La semana pasada empezó a hacer trabajos normales sin dolor después de los dos desgarros continuos que tuvo y que no lo dejaron entrenar con comodidad. Sabiendo que por primera vez tengo a Mayada como lo quería tener y a Milans en el nivel que está, solo vendría uno si se da la posibilidad de que le dé un salto de calidad al plantel".

En ese puesto ya se fue Bryan Castillo a Barcelona de Guayaquil.

"Tenemos cinco o seis zagueros que todos están a la orden. Cualquiera puede ser titular perfectamente", dijo refiriéndose a Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Léo Coelho, Martín Gianoli y Maximiliano Olivera.

Matheus Babi no será utilizado en este semestre

Consultado por centrodelantero Matheus Babi, Ruglio respondió: "Nos aseguran que (Athletico) Paranaense lo va a colocar porque no le sirve tenerlo acá sin jugar tras haber invertido US$ 3 millones en su ficha. Les dejamos claro que no lo vamos a utilizar y el representante está seguro que le va a encontrar cuadro".

Si se va Babi, llegará Felipe Avenatti que terminó su contrato con Kortrijk de Bélgica. "Debería darse. El correr de las horas, que es lo feo del período de pases, porque querés cerrar ya, mañana, pero faltan 20 y pico de días. Ya me acostumbré a vivirlo así. No siempre se dan las cosas como uno quiere. Avenatti llegó hace cuatro días a Uruguay.

Por último se refirió a Jaime Báez: "Está más relacionado a lo de Brian (Rodríguez). No le digo que es un plan B para Brian, hablé con él, habló Diego y nos interesa porque es un muy buen jugador".