Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / AUF

Matías Pérez, del Comité Ejecutivo de la AUF, tras la presentación de propuestas para los derechos de TV del fútbol uruguayo: "Es un antes y un después"

"Esta es la respuesta a la creencia popular, esa que en algún momento nos hicieron creer de que el futbol no valía", afirmó Pérez

7 de noviembre 2025 - 7:43hs
Matías Pérez, dirigente del Comité Ejecutivo de la AUF

Matías Pérez, dirigente del Comité Ejecutivo de la AUF

Foto: Leonardo Carreño

"Es un día muy emotivo, un día histórico, muy esperado y trabajado, importante para nuestro fútbol, para el país, para los jugadores y árbitros que están hoy y los que vienen en las generaciones más chicas", afirmó Pérez en una entrevista con AUF TV, luego de que finalizara la presentación de empresas.

Para el directivo la presentación de las propuestas es "un antes y un después del fútbol" local, y aunque reconoció que no se conoce el resultado final "ya la presentación de tantas empresas está demostrando el interés que tanto se cuestionó", así como la posibilidad de que se llegue al "piso fijado" de ingresos que buscaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/auftv_oficial/status/1986520352332071014&partner=&hide_thread=false

"Es la validación de lo que veníamos diciendo desde la conducción del fútbol", continuó Pérez, quien cree que este resultado "fortalece el trabajo" de la actual directiva de la AUF.

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

"Esta es la respuesta a la creencia popular, esa que en algún momento nos hicieron creer de que el futbol no valía, esta es la confirmación de mucho trabajo y ahora la gente sabe de donde salen los recursos, quien los pone, todo", remarcó el dirigente, quien agradeció a las 13 empresas que se presentaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/auftv_oficial/status/1986516123186307357&partner=&hide_thread=false

Temas:

AUF Comité Ejecutivo AUF Fútbol Uruguayo Derechos de televisión del fútbol uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

Diego Lugano e integrantes de la Mutual en el juzgado
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield contrademandó a Diego Lugano por US$ 30 millones en el juicio que la Mutual le inició a la empresa y a la AUF por reclamo de derechos de imagen

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos