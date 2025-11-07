Matías Pérez, del Comité Ejecutivo de la AUF, tras la presentación de propuestas para los derechos de TV del fútbol uruguayo: "Es un antes y un después"

Matías Pérez, dirigente del Comité Ejecutivo de la AUF Foto: Leonardo Carreño

Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo que la presentación de 17 propuestas a la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo "es un hecho histórico", y una respuesta a la "creencia popular" de que el fútbol local "no valía".

"Es un día muy emotivo, un día histórico, muy esperado y trabajado, importante para nuestro fútbol, para el país, para los jugadores y árbitros que están hoy y los que vienen en las generaciones más chicas", afirmó Pérez en una entrevista con AUF TV, luego de que finalizara la presentación de empresas.

Para el directivo la presentación de las propuestas es "un antes y un después del fútbol" local, y aunque reconoció que no se conoce el resultado final "ya la presentación de tantas empresas está demostrando el interés que tanto se cuestionó", así como la posibilidad de que se llegue al "piso fijado" de ingresos que buscaban.

La palabra de Matías Pérez tras la jornada que tuvo lugar en la AUF.



La palabra de Matías Pérez tras la jornada que tuvo lugar en la AUF.



https://t.co/mWKgv8Je8K pic.twitter.com/7KUcCT8rdI — AUFTV (@auftv_oficial) November 6, 2025 "Es la validación de lo que veníamos diciendo desde la conducción del fútbol", continuó Pérez, quien cree que este resultado "fortalece el trabajo" de la actual directiva de la AUF.

"Esta es la respuesta a la creencia popular, esa que en algún momento nos hicieron creer de que el futbol no valía, esta es la confirmación de mucho trabajo y ahora la gente sabe de donde salen los recursos, quien los pone, todo", remarcó el dirigente, quien agradeció a las 13 empresas que se presentaron.



Matías Pérez, integrante del Comite Ejecutivo de la AUF, habla en #LaQuintaTribuna tras el cierre de una nueva etapa en el proceso de la licitación por derechos de TV.



— AUFTV (@auftv_oficial) November 6, 2025