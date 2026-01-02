Nueva baja en Peñarol: Martín Campaña está a detalles de convertirse en nuevo golero de Wanderers

Martín Campaña está a poco de convertirse en nuevo golero de Wanderers , al que llegaría a préstamo desde Peñarol , confirmaron fuentes del bohemio a Referí.

Con la llegada de Washington Aguerre y Sebastián Britos al plantel carbonero, Campaña quedó relegado en la disputa del arco mirasol para el 2026, por lo que el club le busca una salida.

Hace ya varios días Wanderers, que tendrá a Mathías Corujo como su nuevo entrenador, presentó su interés para llevarse al golero de 36 años para esta nueva temporada a través de un préstamo.

Fuentes de Wanderers detallaron que restan algunos "detalles" para que Campaña ponga la firma como nuevo arquero bohemio, algo que se espera ocurra este fin de semana .

La baja de Campaña en Peñarol se sumará a la de Maximiliano Silvera, que no renovó su contrato y en las próximas horas será confirmado como nueva alta de Nacional. Pedro Milans tampoco renovó su vínculo con el club, y el golero chileno Brayan Cortés regresó a Colo Colo tras el final de su préstamo con el carbonero. La única venta confirmada es la de Ignacio Sosa, que será nuevo jugador del Red Bull Bragantino de Brasil.

Martín Campaña disputó un total de 24 partidos en Peñarol durante el 2025, 20 de ellos durante el primer semestre entre el Torneo Apertura, el Intermedio y la Copa Libertadores. Tras la llegada de Cortés al carbonero, Campaña pasó a ser suplente y solo disputó cuatro partidos en los últimos cinco meses del año, uno por el Clausura y tres por Copa AUF Uruguay.

Las dos altas confirmadas de Wanderers, con pasado en Peñarol, y todas las bajas

El vagabundo ya cerró otras dos incorporaciones, ambas con pasado en Peñarol. En los últimos días confirmó las incorporaciones de Fabricio Formiliano, zaguero que llegó de la Unión Española de Chile y que jugó en Wanderers en 2024, y de Johnatan Urretaviscaya, que destacó en el 2025 en Juventud de Las Piedras.

Además, el equipo del Prado ya confirmó varias bajas. Su capitán durante el 2025, Bruno Veglio, no renovó con el club, al igual que Kevin Parzajuk, Federico Martínez, Tabaré Viudez, Jhonny Da Silva, Germán Gabriel, Emiliano García, Pablo Lima y Andrew Teuten.