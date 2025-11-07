Presidente de CAFO confirmó que el Centenario no se usará para las finales por los conciertos de Shakira: "Se necesitan 15 clásicos para igualar esos ingresos"

El presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Gonzalo Trabal , confirmó que el Estadio Centenario no estará disponible para las finales de la Liga AUF Uruguaya , ya que está reservado en esas fechas para los conciertos de Shakira.

"Tener el Estadio Centenario para el 7 de diciembre es imposible . Los concierto de Shakira son el 3 y el 4 de diciembre y el desarme lleva tiempo . Por ejemplo, en la Olímpica se sacan varios asientos", expresó Trabal en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

El estadio ya no se podrá utilizar desde el 20 de noviembre y recién quedará disponible el 10 de diciembre , tres días después de la última fecha que la Mesa Ejecutiva tenia pensada para la final de vuelta del campeonato.

Trabal recordó que "el acuerdo por el concierto de Shakira fue hace un año", por lo que las autoridades ya eran conscientes de la imposibilidad de definir la liga en el recinto.

Además, afirmó que "si no existieran estos acuerdos, el Centenario sería deficitario". "Se tendrían que jugar 15 clásicos para igualar los ingresos del concierto de Shakira", remarcó el jerarca.

Las declaraciones de Trabal llegan luego de que el Ministerio del Interior recomendara a Nacional, Peñarol y la AUF que la definición de la Liga AUF Uruguaya se realizara en el Centenario.

"Lo va a trabajar el ejecutivo de AUF con la Mesa Ejecutiva, se harán las coordinaciones correspondientes, en general creemos que no va a haber mayores inconvenientes" para fijar el estadio, dijo este jueves el encargado de Seguridad de la AUF, Gustavo Mariosa, tras salir de la reunión.

"Se trabajó sobre varios escenarios hipotéticos, la foto de hoy es muy clara. El Centenario creo que va a ser el escenario por excelencia para disputar estos partidos", agregó.

La Mesa Ejecutiva mantendrá su decisión de mover las finales de la Liga AUF Uruguaya si el jugador de Liverpool Kevin Amaro es convocado a la selección uruguaya, a pesar del reclamo presentado por Peñarol este lunes, confirmó Referí.

Desde la Mesa entienden que ya existen antecedentes de casos similares que avalan al organismo a mover las finales, algo que pidió Liverpool la semana pasada ante la posible convocatoria de Amaro, reservado por el entrenador Marcelo Bielsa para los amistosos contra México y Estados Unidos.

Si Amaro es convocado y no hay una final por la Tabla Anual entre Nacional y Peñarol, la Mesa moverá la semifinal entre negriazules y carboneros del domingo 16 de noviembre al jueves 20. Luego, el sábado 29 se jugará la primera final, y el domingo 7 de diciembre la segunda.

Si hay final de la Anual, esta también se moverá por la citación de Luis Mejía, golero de Nacional, a la selección de Panamá. Esa definición se disputaría el 20 de noviembre. El martes 25 sería la semifinal, y las finales se jugarían el domingo 30 y el 7 de diciembre.