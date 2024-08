"Si no iba, me iba a sentir una rata": el Negro Tito contó cómo era su relación con Juan Izquierdo y porqué fue al velorio

"Recuerdo que había una mesa de madera y entonces un día yo iba a lavar los zapatos al fondo y Juan me dijo 'cuando vengas ayudame'. ¿Qué pasó, Juan? 'Ayudame a tocar el tamboril' , me dijo. Y después de eso tocábamos arriba de esa mesa, uno en cada punta", contó Tito en Carve Deportiva.

También se acordó cuando en un partido le dio las canilleras equivocadas y el jugador, en tono de broma, le dijo: "Poné atención".

Dijo que si el jueves no concurría al velorio, "me iba a sentir una rata, me iba a sentir mal, entonces agarré y dije tengo que estar presente, si no puedo entrar, tengo que estar en la puerta de la sede de Nacional. Fui así me sentía bien.

Cuando Tito llegó a la sede tricolor y la gente lo conoció, le abrieron paso: "Me empezaron a aplaudir y me tocaron la espalda. La seguridad me vino a buscar, el presidente Alejandro Balbi me dio un abrazo y me agradeció".