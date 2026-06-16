Argentina vs. Argelia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y dónde ver el partido EN VIVO desde Uruguay

La Selección argentina conducida por Lionel Scaloni afrontará este martes 16 de junio su primer partido de la Copa Mundial FIFA 2026. El rival será Argelia, de Vladimir Petkovi que también integra el Grupo J, junto a Austria y Jordania.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, el encuentro pautado para las 22 horas (hora Uruguay) se desarrollará en el estadio Kansas City y contará con la transmisión EN VIVO de Canal 5, Disney y Dsports.

image Kansas City Stadium FIFA Argentina vs. Argelia EN VIVO La probable formación de la Albiceleste Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Argentina vs. Argelia, por la Copa Mundial FIFA 2026 image Argentina vs. Argelia, por la Copa Mundial FIFA 2026 Hora: 22:00 horas (hora Uruguay)

Estadio: Kansas City Stadium

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Árbitro asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Árbitro asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

EN VIVO de Canal 5, Disney y Dsports. Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy martes 16 de junio y a qué hora? La sexta jornada del Mundial 2026 tendrá los siguientes encuentros: