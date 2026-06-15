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El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Canal 5, DSports, Disney... dónde ver a Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026 en vivo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa buscará sumar sus primeros tres puntos; hay opciones para verlo por tv abierta, cable y streaming

15 de junio de 2026 14:56 hs
Fernando Muslera en el partido contra Inglaterra

Fernando Muslera en el partido contra Inglaterra

Foto: selección uruguaya

La selección uruguaya juega hoy lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut de la Celeste en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Arabia Saudita?

Los derechos de transmisión en territorio uruguayo están distribuidos en las siguientes plataformas y canales:

Canal 5: se podrá ver por su señal propia de tv abierta, en los cables que la tengan y en Antel TV

Dsports: se podrá ver por Directv, los cables que tengan Dsports, Dgo y los streamings de cables que tengan Dsports, y también por Paramount+.

Así se vivió la llegada de la selección uruguaya a Miami, antes del debut en el Mundial 2026 : la espera de los hinchas, los cantos de barra y la decepción final

"Mi sueño y el de ustedes": el mensaje de Federico Valverde a horas del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Disney+: se podrá ver en la señal premium de ese servicio de streaming.

Fixture del Mundial 2026: Días, horarios y donde ver cada partido

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 - México v Sudáfrica – Grupo A - Estadio Ciudad de México Canal 5, Disney, Dsports

23:00 - República de Corea v República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara Dsports

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 - Canadá v Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Toronto Canal 5, Dsports

22:00 - Estados Unidos v Paraguay – Grupo D - Estadio Los Ángeles Canal 5, Disney, Dsports

Sábado, 13 de junio 2026

17:00 - Catar v Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco Dsports

19:00 - Brasil v Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports

20:00 - Haití v Escocia – Grupo C - Estadio Boston Dsports

01:00 - Australia v Turquía – Grupo D - Estadio BC Place Vancouver Dsports (hora URU/ARG)

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 - Alemania v Curazao – Grupo E - Estadio Houston Dsports

17:00 - Países Bajos v Japón – Grupo F - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports

20:00 - Costa de Marfil v Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia Dsports

23:00 - Suecia v Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey Dsports

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 - España v Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta Dsports

16:00 - Bélgica v Egipto – Grupo G - Estadio Seattle Dsports

19:00 - Arabia Saudí v Uruguay – Grupo H - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports

22:00 - RI de Irán v Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles Dsports

Martes, 16 de junio 2026

16:00 - Francia v Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports

19:00 - Irak v Noruega – Grupo I - Estadio Boston Dsports

22:00 - Argentina v Argelia – Grupo J - Estadio Kansas City Canal 5, Disney, Dsports

01:00 - Austria v Jordania – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Dsports (hora URU/ARG)

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 - Portugal v RD Congo – Grupo K - Estadio Houston Dsports

17:00 - Inglaterra v Croacia – Grupo L - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports

20:00 - Ghana v Panamá – Grupo L - Estadio Toronto Dsports

23:00 - Uzbekistán v Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México Canal 5, Disney, Dsports

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 - República Checa v Sudáfrica – Grupo A - Estadio Atlanta Dsports

16:00 - Suiza v Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Los Ángeles Dsports

19:00 - Canadá v Catar – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver Dsports

22:00 - México v República de Corea – Grupo A - Estadio Guadalajara Canal 5, Dsports

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 - Estados Unidos v Australia – Grupo D - Estadio Seattle Dsports

19:00 - Escocia v Marruecos – Grupo C - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports

22:00 - Brasil v Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia Dsports

01:00 - Turquía v Paraguay – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Dsports (hora URU/ARG)

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 - Países Bajos v Suecia – Grupo F - Estadio Houston Dsports

17:00 - Alemania v Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto Canal 5, Disney, Dsports

21:00 - Ecuador v Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City Dsports

01:00 - Túnez v Japón – Grupo F - Estadio Monterrey Dsports (hora URU/ARG)

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 - España v Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Atlanta Dsports

16:00 - Bélgica v Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles Dsports

19:00 - Uruguay v Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports

22:00 - Nueva Zelanda v Egipto – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Dsports

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 - Argentina v Austria – Grupo J - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports

18:00 - Francia v Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia Dsports

21:00 - Noruega v Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey Dsports

00:00 - Jordania v Argelia – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Bay Dsports (hora URU/ARG)

Martes, 23 de junio 2026

14:00 - Portugal v Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston Dsports

17:00 - Inglaterra v Ghana – Grupo L - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports

20:00 - Panamá v Croacia – Grupo L - Estadio Toronto Dsports

23:00 - Colombia v RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara Dsports

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 - Suiza v Canadá – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver Dsports

16:00 - Bosnia y Herzegovina v Catar – Grupo B - Estadio Seattle Dsports

19:00 - Escocia v Brasil – Grupo C - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports

19:00 - Marruecos v Haití – Grupo C - Estadio Atlanta Dsports

22:00 - República Checa v México – Grupo A - Estadio Ciudad de México Dsports

22:00 - Sudáfrica v República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey Canal 5, Disney, Dsports

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 - Curazao v Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia Dsports

17:00 - Ecuador v Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports

20:00 - Japón v Suecia – Grupo F - Estadio Dallas Dsports

20:00 - Túnez v Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City Canal 5, Disney, Dsports

23:00 - Turquía v Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles Dsports

23:00 - Paraguay v Australia – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Dsports

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 - Noruega v Francia – Grupo I - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports

16:00 - Senegal v Irak – Grupo I - Estadio Toronto Dsports

21:00 - Cabo Verde v Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Houston Dsports

21:00 - Uruguay v España – Grupo H - Estadio Guadalajara Canal 5, Disney, Dsports

00:00 - Egipto v Irán – Grupo G - Estadio Seattle Dsports

00:00 - Nueva Zelanda v Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Dsports (hora URU/ARG)

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 - Panamá v Inglaterra – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey Dsports

18:00 - Croacia v Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia Canal 5, Disney, Dsports

20:30 - Colombia v Portugal – Grupo K - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports

20:30 - RD Congo v Uzbekistán – Grupo K - Estadio Atlanta Dsports

23:00 - Argelia v Austria – Grupo J - Estadio Kansas City Dsports

23:00 - Jordania v Argentina – Grupo J - Estadio Dallas Dsports

16avos. de final

Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 dos cada uno

Domingo 28 de junio

16:00 - Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B Los Ángeles Dsports

Lunes 29 de junio

14:00 - Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F Houston Dsports

17:30 - Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F Boston Dsports

22:00 - Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C Monterrey Dsports

Martes 30 de junio

14:00 - Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo Dallas Dsports

15:00 - Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H Nueva Jersey Dsports

22:00 - Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I Ciudad de México Dsports

Miércoles 1 de julio

13:00 - Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K Atlanta Dsports

17:00 - Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J Seattle Dsports

21:00 - Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J San Francisco Dsports

Jueves 2 de julio

16:00 - Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J Los Ángeles Dsports

20:00 - Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L Toronto Dsports

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J Vancouver Dsports

Viernes 3 de julio

15:00 - Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G Dallas Dsports

19:00 - Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H Miami Dsports

22:30 - Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L Kansas City Dsports

Octavos de final

Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 dos cada uno

Sábado 4 de julio

14:00 - Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 Houston Dsports

18:00 - Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 Philadelphia Dsports

Domingo 5 de julio

17:00 - Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 Nueva Jersey Dsports

21:00 - Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 Ciudad de México Dsports

Lunes 6 de julio

16:00 - Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 Dallas Dsports

21:00 - Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 Seattle Dsports

Martes 7 de julio

13:00 - Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 Atlanta Dsports

17:00 - Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 Vancouver Dsports

Cuartos de final

Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 uno cada uno

Jueves 9 de julio

17:00 - Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 Boston Dsports

Viernes 10 de julio

16:00 - Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 Los Ángeles Dsports

Sábado 11 de julio

18:00 - Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 Miami Dsports

22:00 - Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 Kansas City Dsports

Semifinales

Martes 14 de julio

16:00 - Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 Dallas Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports

Miércoles 15 de julio

16:00 - Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 Atlanta Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

18:00 - Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 Miami Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports

Final

Domingo 19 de julio

16:00 - Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports

¿Cuándo juegan Uruguay vs Arabia Saudita?

El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se disputa este lunes. La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, buscará sumar sus primeros tres puntos en una serie que también comparte con las selecciones de España y Cabo Verde.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Arabia Saudita?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Uruguay. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium (denominado Miami Stadium por la FIFA durante el torneo), ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida, ante una gran expectativa de los aficionados celestes.

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Hard Rock Stadium, estadio donde debutará la selección uruguaya

Hard Rock Stadium, estadio donde debutará la selección uruguaya

¿Cómo llegan los equipos y posibles alineaciones?

Uruguay llega a este debut mundialista tras una intensa preparación en el Complejo Celeste y en Playa del Carmen, México. El equipo sufrió un leve contratiempo logístico con su vuelo chárter hacia Miami debido a problemas de documentación, pero la delegación ya se encuentra instalada a la espera del debut. Para este encuentro, Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán a la orden debido a que continúan en recuperación por lesiones.

La probable alineación de Uruguay perfila a Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña en la defensa; Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte en el mediocampo; y Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez en el ataque.

Por su parte, Arabia Saudita, dirigida por el griego Georgios Donis, llega tras una serie de amistosos de preparación que incluyeron una victoria ante Puerto Rico, un empate con Senegal y una derrota frente a Ecuador.

Historial reciente entre Uruguay y Arabia Saudita

Este será el cuarto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones y el segundo en el marco de una Copa del Mundo. El antecedente mundialista más reciente favorece a la Celeste: en la fase de grupos de Rusia 2018, Uruguay venció a Arabia Saudita por 1 a 0 con un gol de Luis Suárez. Anteriormente, disputaron dos amistosos, con un empate 1-1 en 2014 y una victoria saudí por 3-2 en el año 2002.

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Temas

Uruguay selección uruguaya Arabia Saudita Mundial 2026

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