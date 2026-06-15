Canal 5, DSports, Disney... dónde ver a Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026 en vivo

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Fixture del Mundial 2026: Días, horarios y donde ver cada partido
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
16:00 - México v Sudáfrica – Grupo A - Estadio Ciudad de México Canal 5, Disney, Dsports
23:00 - República de Corea v República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara Dsports
Viernes, 12 de junio 2026
16:00 - Canadá v Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Toronto Canal 5, Dsports
22:00 - Estados Unidos v Paraguay – Grupo D - Estadio Los Ángeles Canal 5, Disney, Dsports
Sábado, 13 de junio 2026
17:00 - Catar v Suiza – Grupo B - Estadio Bahía de San Francisco Dsports
19:00 - Brasil v Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports
20:00 - Haití v Escocia – Grupo C - Estadio Boston Dsports
01:00 - Australia v Turquía – Grupo D - Estadio BC Place Vancouver Dsports (hora URU/ARG)
Domingo, 14 de junio 2026
14:00 - Alemania v Curazao – Grupo E - Estadio Houston Dsports
17:00 - Países Bajos v Japón – Grupo F - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports
20:00 - Costa de Marfil v Ecuador – Grupo E - Estadio Filadelfia Dsports
23:00 - Suecia v Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey Dsports
Lunes, 15 de junio 2026
13:00 - España v Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta Dsports
16:00 - Bélgica v Egipto – Grupo G - Estadio Seattle Dsports
19:00 - Arabia Saudí v Uruguay – Grupo H - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports
22:00 - RI de Irán v Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles Dsports
Martes, 16 de junio 2026
16:00 - Francia v Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports
19:00 - Irak v Noruega – Grupo I - Estadio Boston Dsports
22:00 - Argentina v Argelia – Grupo J - Estadio Kansas City Canal 5, Disney, Dsports
01:00 - Austria v Jordania – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Dsports (hora URU/ARG)
Miércoles, 17 de junio 2026
14:00 - Portugal v RD Congo – Grupo K - Estadio Houston Dsports
17:00 - Inglaterra v Croacia – Grupo L - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports
20:00 - Ghana v Panamá – Grupo L - Estadio Toronto Dsports
23:00 - Uzbekistán v Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México Canal 5, Disney, Dsports
Jueves, 18 de junio 2026
13:00 - República Checa v Sudáfrica – Grupo A - Estadio Atlanta Dsports
16:00 - Suiza v Bosnia y Herzegovina – Grupo B - Estadio Los Ángeles Dsports
19:00 - Canadá v Catar – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver Dsports
22:00 - México v República de Corea – Grupo A - Estadio Guadalajara Canal 5, Dsports
Viernes, 19 de junio 2026
16:00 - Estados Unidos v Australia – Grupo D - Estadio Seattle Dsports
19:00 - Escocia v Marruecos – Grupo C - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports
22:00 - Brasil v Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia Dsports
01:00 - Turquía v Paraguay – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Dsports (hora URU/ARG)
Sábado, 20 de junio 2026
14:00 - Países Bajos v Suecia – Grupo F - Estadio Houston Dsports
17:00 - Alemania v Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto Canal 5, Disney, Dsports
21:00 - Ecuador v Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City Dsports
01:00 - Túnez v Japón – Grupo F - Estadio Monterrey Dsports (hora URU/ARG)
Domingo, 21 de junio 2026
13:00 - España v Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Atlanta Dsports
16:00 - Bélgica v Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles Dsports
19:00 - Uruguay v Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports
22:00 - Nueva Zelanda v Egipto – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Dsports
Lunes, 22 de junio 2026
14:00 - Argentina v Austria – Grupo J - Estadio Dallas Canal 5, Disney, Dsports
18:00 - Francia v Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia Dsports
21:00 - Noruega v Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey Dsports
00:00 - Jordania v Argelia – Grupo J - Estadio Bahía de San Francisco Bay Dsports (hora URU/ARG)
Martes, 23 de junio 2026
14:00 - Portugal v Uzbekistán – Grupo K - Estadio Houston Dsports
17:00 - Inglaterra v Ghana – Grupo L - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports
20:00 - Panamá v Croacia – Grupo L - Estadio Toronto Dsports
23:00 - Colombia v RD Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara Dsports
Miércoles, 24 de junio 2026
16:00 - Suiza v Canadá – Grupo B - Estadio BC Place Vancouver Dsports
16:00 - Bosnia y Herzegovina v Catar – Grupo B - Estadio Seattle Dsports
19:00 - Escocia v Brasil – Grupo C - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports
19:00 - Marruecos v Haití – Grupo C - Estadio Atlanta Dsports
22:00 - República Checa v México – Grupo A - Estadio Ciudad de México Dsports
22:00 - Sudáfrica v República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey Canal 5, Disney, Dsports
Jueves, 25 de junio 2026
17:00 - Curazao v Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia Dsports
17:00 - Ecuador v Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports
20:00 - Japón v Suecia – Grupo F - Estadio Dallas Dsports
20:00 - Túnez v Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City Canal 5, Disney, Dsports
23:00 - Turquía v Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles Dsports
23:00 - Paraguay v Australia – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco Dsports
Viernes, 26 de junio 2026
16:00 - Noruega v Francia – Grupo I - Estadio Boston Canal 5, Disney, Dsports
16:00 - Senegal v Irak – Grupo I - Estadio Toronto Dsports
21:00 - Cabo Verde v Arabia Saudí – Grupo H - Estadio Houston Dsports
21:00 - Uruguay v España – Grupo H - Estadio Guadalajara Canal 5, Disney, Dsports
00:00 - Egipto v Irán – Grupo G - Estadio Seattle Dsports
00:00 - Nueva Zelanda v Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver Dsports (hora URU/ARG)
Sábado, 27 de junio 2026
18:00 - Panamá v Inglaterra – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey Dsports
18:00 - Croacia v Ghana – Grupo L - Estadio Filadelfia Canal 5, Disney, Dsports
20:30 - Colombia v Portugal – Grupo K - Estadio Miami Canal 5, Disney, Dsports
20:30 - RD Congo v Uzbekistán – Grupo K - Estadio Atlanta Dsports
23:00 - Argelia v Austria – Grupo J - Estadio Kansas City Dsports
23:00 - Jordania v Argentina – Grupo J - Estadio Dallas Dsports
16avos. de final
Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 dos cada uno
Domingo 28 de junio
16:00 - Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B Los Ángeles Dsports
Lunes 29 de junio
14:00 - Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F Houston Dsports
17:30 - Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F Boston Dsports
22:00 - Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C Monterrey Dsports
Martes 30 de junio
14:00 - Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo Dallas Dsports
15:00 - Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H Nueva Jersey Dsports
22:00 - Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I Ciudad de México Dsports
Miércoles 1 de julio
13:00 - Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K Atlanta Dsports
17:00 - Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J Seattle Dsports
21:00 - Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J San Francisco Dsports
Jueves 2 de julio
16:00 - Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J Los Ángeles Dsports
20:00 - Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L Toronto Dsports
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J Vancouver Dsports
Viernes 3 de julio
15:00 - Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G Dallas Dsports
19:00 - Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H Miami Dsports
22:30 - Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L Kansas City Dsports
Octavos de final
Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 dos cada uno
Sábado 4 de julio
14:00 - Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 Houston Dsports
18:00 - Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 Philadelphia Dsports
Domingo 5 de julio
17:00 - Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 Nueva Jersey Dsports
21:00 - Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 Ciudad de México Dsports
Lunes 6 de julio
16:00 - Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 Dallas Dsports
21:00 - Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 Seattle Dsports
Martes 7 de julio
13:00 - Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 Atlanta Dsports
17:00 - Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 Vancouver Dsports
Cuartos de final
Dsports tendrá todos los partidos, Disney+ y Canal 5 uno cada uno
Jueves 9 de julio
17:00 - Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 Boston Dsports
Viernes 10 de julio
16:00 - Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 Los Ángeles Dsports
Sábado 11 de julio
18:00 - Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 Miami Dsports
22:00 - Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 Kansas City Dsports
Semifinales
Martes 14 de julio
16:00 - Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 Dallas Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports
Miércoles 15 de julio
16:00 - Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 Atlanta Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
18:00 - Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 Miami Canal 5, Disney, Canal 5, Disney, Dsports
Final
Domingo 19 de julio
16:00 - Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 Nueva Jersey Canal 5, Disney, Dsports
¿Cuándo juegan Uruguay vs Arabia Saudita?
El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se disputa este lunes. La selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, buscará sumar sus primeros tres puntos en una serie que también comparte con las selecciones de España y Cabo Verde.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Arabia Saudita?
El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Uruguay. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium (denominado Miami Stadium por la FIFA durante el torneo), ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida, ante una gran expectativa de los aficionados celestes.
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Hard Rock Stadium, estadio donde debutará la selección uruguaya
Conmebol
¿Cómo llegan los equipos y posibles alineaciones?
Uruguay llega a este debut mundialista tras una intensa preparación en el Complejo Celeste y en Playa del Carmen, México. El equipo sufrió un leve contratiempo logístico con su vuelo chárter hacia Miami debido a problemas de documentación, pero la delegación ya se encuentra instalada a la espera del debut. Para este encuentro, Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán a la orden debido a que continúan en recuperación por lesiones.
La probable alineación de Uruguay perfila a Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña en la defensa; Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte en el mediocampo; y Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez en el ataque.
Por su parte, Arabia Saudita, dirigida por el griego Georgios Donis, llega tras una serie de amistosos de preparación que incluyeron una victoria ante Puerto Rico, un empate con Senegal y una derrota frente a Ecuador.
Historial reciente entre Uruguay y Arabia Saudita
Este será el cuarto enfrentamiento histórico entre ambas selecciones y el segundo en el marco de una Copa del Mundo. El antecedente mundialista más reciente favorece a la Celeste: en la fase de grupos de Rusia 2018, Uruguay venció a Arabia Saudita por 1 a 0 con un gol de Luis Suárez. Anteriormente, disputaron dos amistosos, con un empate 1-1 en 2014 y una victoria saudí por 3-2 en el año 2002.