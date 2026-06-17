Cuándo juega Uruguay su segundo partido en el Mundial 2026 y dónde verlo; mirá día, hora y TV

Luego de su debut con empate 1-1 ante Arabia Saudita, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se prepara para su partido por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde

El encuentro entre la selección uruguaya y el combinado africano se disputará el domingo 21 de junio de 2026 .

Este partido corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que se desarrolla en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá.

El escenario designado para este cruce es el Hard Rock Stadium , recinto con capacidad para más de 65.000 espectadores ubicado en la ciudad de Miami, Florida, donde Uruguay debutó ante Arabia Saudita.

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¿A qué hora juegan Uruguay vs Cabo Verde?

El partido comenzará a las 19:00 horas de Uruguay.

Es importante tener en cuenta esta referencia horaria local para seguir la transmisión en directo desde el territorio nacional, independientemente del huso horario de la costa este de los Estados Unidos.

El festejo de Maxi Aráujo Foto: AFP

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Cabo Verde?

La transmisión de los partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio uruguayo cuenta con diversas opciones confirmadas. El encuentro se podrá ver en vivo a través de DirecTV en la televisión para abonados y mediante su plataforma de streaming DGO, señales que cuentan con los derechos para emitir los 104 partidos del torneo.

Al tratarse de un partido de la selección nacional, también se transmitirá por televisión abierta a través de Canal 5 y en streaming por Antel TV.

Adicionalmente, existen opciones de cobertura mediante plataformas internacionales como Disney+ y Paramount+.

Cómo llegan los equipos

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega a este compromiso con la necesidad de sumar una victoria. En su debut mundialista, disputado el pasado 15 de junio, Uruguay igualó 1-1 frente a Arabia Saudita. Este resultado obliga al conjunto sudamericano a obtener los tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones del Grupo H y encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

Cabo Verde, por su parte, disputa esta Copa del Mundo tras una histórica clasificación en las eliminatorias africanas y buscará sumar puntos clave en la serie.

Calendario de Uruguay en el Grupo H

El fixture de la selección uruguaya en la primera fase del Mundial 2026 se completa de la siguiente manera:

Fecha 1: Uruguay 1-1 Arabia Saudita (15 de junio, Miami).

Fecha 2: Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio, 19:00 horas, Miami).

Fecha 3: Uruguay vs España (26 de junio, 21:00 horas, Guadalajara).