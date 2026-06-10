El árbitro de Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026 expulsó a Ronald Araujo en un partido clave, y fue detenido en fiesta con prostitutas, drogas y armas

Brasil debutará en el Mundial 2026 este sábado a la hora 19 ante Marruecos en uno de los partidos más interesantes de lo que será la fase de grupos y se disputará en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey, East Rutherford. Según dio a conocer el diario deportivo portugués A Bola, fue confirmado el árbitro del mismo y se trata de Slavko Vincic, quien estuvo detenido en una fiesta con prostitutas, drogas y armas en 2020.

Todo indica que el astro brasileño Neymar no llegará a tiempo de su lesión para jugar contra los marroquíes.

Brasil y Marruecos ya están prontos para lo que será su debut en el Mundial 2026 del próximo sábado.

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Según publicó este miércoles el diario deportivo A Bola de Portugal, el árbitro será el esloveno Slavko Vincic, quien ya dirigió en el Mundial Qatar 2022 y entre otros partidos, el debut de Argentina cuando perdió ante Arabia Saudita y a su vez, expulsó a Ronald Araujo en el partido de Barcelona ante Chelsea, por Champions League, que derivó en el parate de más de un mes del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por un tema de salud mental.

Dicho árbitro ya fue detenido en una fiesta con prostitutas, drogas y armas, según publicó el medio.

Slavko Vincic fue conducido a la comisaría para prestar declaración como testigo y liberado. posteriormente. No hubo cargos en su contra y el caso ocurrió en Bosnia y Herzegovina, en 2020.

El árbitro fue arrestado junto con otros 26 hombres y nueve mujeres.

En el momento de la intervención, se encontraba en una propiedad rural. Las autoridades afirmaron que incautaron cocaína, 10 pistolas, medicamentos y alrededor de 10 mil euros (US$ 11.500).

"Terminé en este rancho por casualidad. Tengo mi empresa y estaba en Bosnia y Herzegovina para una reunión de negocios. Acepté una invitación para almorzar, lo que resultó siendo mi mayor error. Me arrepiento de eso”, dijo el árbitro en su momento.