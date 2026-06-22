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Mundial 2026: así quedó la tabla del grupo de Argentina, que se clasificó a 16avos luego de vencer a Austria

Con dos goles de Lionel Messi, Argentina venció 2-0 a Austria y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026, pero aún no se aseguró el primer puesto

22 de junio de 2026 16:34 hs
Lionel Messi

Lionel Messi

EFE

La selección Argentina firmó su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Austria con dos goles de Lionel Messi, y se afianza en la cima del grupo J aunque aún no se aseguró clasificar en la primera posición de su zona.

La goleada 3-0 ante Argelia con tres goles de Messi y el triunfo 2-0 ante Austria, con dos tantos del capitán argentino, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se agarra firmemente de la cima del grupo J con 6 unidades y es el primer clasificado a la siguiente instancia de esa zona.

¿Qué necesita Argentina para clasificar como primero de grupo?

Con este panorama, el equipo de Lionel Scaloni ya no puede ser alcanzado por Argelia ni por Austria en lo más alto del Grupo J, ya que venció a ambos y en el criterio de desempate establecido por FIFA para la Copa del Mundo prevalecen los resultados entre sí.

En consecuencia, el único seleccionado que todavía puede discutirle el liderazgo a Argentina es Jordania. Para eso, los jordanos necesitarán primero derrotar a Argelia en el partido de este martes 23 a las 00:00 horas y luego, en la tercera fecha, superar nada menos que a la Selección Argentina.

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Lionel Messi festejando su gol ante Austria en el Mundial 2026

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De esa manera, ambos terminarían con seis unidades y entrarían en juego los criterios de desempate establecidos por la FIFA, en el que Jordania saldría mejor parado que Argentina por haberle ganado el encuentro.

Por lo tanto, el único escenario en el que la albiceleste no finalizaría en lo más alto del Grupo J es si Jordania gana sus dos partidos restantes, incluido el mano a mano ante el conjunto de Lionel Scaloni.

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