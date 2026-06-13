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Mundial 2026: Policía investiga robo de material de entrenamiento a Inglaterra en su campamento de Kansas City

"Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes", reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri

13 de junio de 2026 8:43 hs
Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en un entrenamiento en Palm Beach Gardens, Florida.&nbsp;

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, en un entrenamiento en Palm Beach Gardens, Florida. 

Foto: AFP

Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento previo a la llegada el sábado a su campamento base de Kansas City.

Balones y zapatos figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, de acuerdo con la BBC.

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - LAT - ENG England's forward #09 Harry Kane shakes hands with England's midfielder #04 Declan Rice as he goes off during the 2026 World Cup qualifying group K football match between Latvia and England at the Daugava Stadium
Harry Kane y Declan Rice

Harry Kane y Declan Rice

"Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso", reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, al Daily Mail.

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La BBC señaló que se habrían realizado dos detenciones en relación con el incidente.

La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado a las 17:00 locales, después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica.

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.

AFP

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