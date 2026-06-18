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Mundial 2026: por qué Corea del Sur canceló todas las conferencias de prensa en plena Copa del Mundo

El conflicto se originó en Guadalajara, México, donde conjunto asiático tiene su búnker mundialista.

18 de junio de 2026 11:04 hs
Selección de Corea del Sur

Selección de Corea del Sur

La selección de Corea del Sur protagoniza una de las polémicas extradeportivas más llamativas del Mundial 2026. El equipo asiático decidió cancelar las conferencias de prensa y suspender las entrevistas con los medios de comunicación de su país tras un episodio que involucró a su capitán y máxima figura, Son Heung-min. La medida generó un fuerte revuelo en el torneo y obligó a la Asociación de Fútbol de Corea (KFA) a intervenir.

El conflicto se originó en Guadalajara, México, donde conjunto asiático tiene su búnker mundialista. Durante un entrenamiento abierto a la prensa, un micrófono captó una conversación privada entre periodistas surcoreanos que realizaban comentarios despectivos sobre Son. La grabación se viralizó rápidamente y provocó el malestar del plantel.

Son Heung-min

Son Heung-min

¿Qué dijeron los periodistas surcoreanos sobre Son Heung-min?

Según informó la agencia Reuters, los comentarios estaban relacionados con la exención del servicio militar obligatorio que recibió Son después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 con la selección sub-23 de Corea del Sur. En el país peninsular, los hombres deben cumplir con la convocatoria, aunque existen excepciones para deportistas que logran determinados éxitos internacionales.

Las burlas fueron consideradas una falta de respeto hacia el capitán y generaron una reacción inmediata de sus compañeros. El plantel decidió actuar en bloque y cortar todo contacto con la prensa surcoreana, incluyendo conferencias y entrevistas que no fueran obligatorias por el reglamento de la FIFA.

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Comunicado KFA

Comunicado KFA

La Asociación de Fútbol de Corea confirmó que la prioridad es proteger la armonía del grupo y respaldar a su capitán. Incluso, el jefe de la delegación de periodistas surcoreanos presentó su renuncia y se emitió un pedido de disculpas formal dirigido a Son y al resto del equipo.

Sin embargo, el gesto no fue suficiente para desactivar la tensión. Varios futbolistas mantuvieron su postura de no hablar con los medios y sostuvieron el boicot en señal de apoyo a Son Heung-min.

La polémica eclipsó por completo la preparación de Corea del Sur para su partido ante México por la fase de grupos del Mundial 2026.

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