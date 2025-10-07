"Antisemita", "nazi declarado" y "discurso criminal": el fuerte cruce entre Gustavo Salle y Eduardo Feinmann

El diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, tuvo un fuerte cruce con el comunicado argentino Eduardo Feinmann durante una entrevista con radio Mitre al referirse a Israel y el gobierno de Javier Milei.
En cierto momento del diálogo, cuando el político uruguayo se refería a la banca "judeo-sionista argentina e internacional", Feinmann le subrayó que estaba siendo "antisemita".
Ante esto, Salle le subrayó que "no" y le pidió que "no confunda", sin embargo, el argentino añadió que lo que dijo es un concepto "casi nazi".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bardeonews/status/1975525292631331051&partner=&hide_thread=false
"Nazi es Netanyahu. Y nazi es el que defiende a Netanyahu, el que defiende el genocidio", afirmó.
Esto despertó la molestia del comunicador que le preguntó: "¿Qué genocidio? ¿De qué está hablando?".
El legislador le señaló después que se está refiriendo a los "68 mil muertos dichos por la ONU", durante el conflicto armado.
"Sea sincero, usted encubre un genocidio", le dijo Salle a Feinmann y este lo cuestionó por "no decir nada" del 7 de octubre, cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel.
Tras esto, el diputado acusó al comunicador de perpetrar un "discurso criminal", donde está "encubriendo" a un ejército "terrorista" que está matando "niños".
Feinmann criticó estas palabras y volvió a acusar al uruguayo de pronunciar un discurso "nazi" y "antisemita".
"El nazi es usted. Usted es un nazi declarado. Usted lo que hace es justificar la matanza de niños semitas. Usted es un gran antisemita. Usted es un periodista antisemita. ¿Y sabe qué? Usted tiene un discurso de odio. Es un periodista peligroso porque tiene un discurso de odio antipatriótico", respondió Salle.
"Es una desgracia para Argentina tener un periodista antisemita, pro nazi como usted", cerró el legislador.