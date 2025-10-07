Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  13°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / CRUCE

"Antisemita", "nazi declarado" y "discurso criminal": el fuerte cruce entre Gustavo Salle y Eduardo Feinmann

En cierto momento del diálogo, cuando el político uruguayo se refería a la banca "judeo-sionista argentina e internacional", Feinmann le subrayó que estaba siendo "antisemita"

7 de octubre 2025 - 12:43hs
Gustavo Salle﻿ y&nbsp;Eduardo Feinmann

Gustavo Salle﻿ y Eduardo Feinmann

El diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, tuvo un fuerte cruce con el comunicado argentino Eduardo Feinmann durante una entrevista con radio Mitre al referirse a Israel y el gobierno de Javier Milei.

En cierto momento del diálogo, cuando el político uruguayo se refería a la banca "judeo-sionista argentina e internacional", Feinmann le subrayó que estaba siendo "antisemita".

Ante esto, Salle le subrayó que "no" y le pidió que "no confunda", sin embargo, el argentino añadió que lo que dijo es un concepto "casi nazi".

Más noticias
las tierras raras que busca trump en el mundo y estan en uruguay: el campo que el miem quiere investigar, el pedido de salle y una industria imposible
MINERÍA

Las "tierras raras" que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible

un semestre con la familia salle en el parlamento: el libro que le recomendo oddone, los 20 masones colorados y la trastienda politica
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bardeonews/status/1975525292631331051&partner=&hide_thread=false

"Nazi es Netanyahu. Y nazi es el que defiende a Netanyahu, el que defiende el genocidio", afirmó.

Esto despertó la molestia del comunicador que le preguntó: "¿Qué genocidio? ¿De qué está hablando?".

El legislador le señaló después que se está refiriendo a los "68 mil muertos dichos por la ONU", durante el conflicto armado.

"Sea sincero, usted encubre un genocidio", le dijo Salle a Feinmann y este lo cuestionó por "no decir nada" del 7 de octubre, cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel.

Tras esto, el diputado acusó al comunicador de perpetrar un "discurso criminal", donde está "encubriendo" a un ejército "terrorista" que está matando "niños".

Feinmann criticó estas palabras y volvió a acusar al uruguayo de pronunciar un discurso "nazi" y "antisemita".

"El nazi es usted. Usted es un nazi declarado. Usted lo que hace es justificar la matanza de niños semitas. Usted es un gran antisemita. Usted es un periodista antisemita. ¿Y sabe qué? Usted tiene un discurso de odio. Es un periodista peligroso porque tiene un discurso de odio antipatriótico", respondió Salle.

"Es una desgracia para Argentina tener un periodista antisemita, pro nazi como usted", cerró el legislador.

Temas:

Gustavo Salle Feinmann Israel Javier Milei Identidad Soberana

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

ASSE inició sumario y separó del cargo a director de Gestión Financiera de Recursos Humanos por maniobra para pagar menos IRPF
SALUD

ASSE inició sumario y separó del cargo a director de Gestión Financiera de Recursos Humanos por maniobra para pagar menos IRPF

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos