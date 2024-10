Barrio privado sobre arroyo Solís Chico: intendencia exige rediseño del proyecto y que pase por Ministerio de Ambiente

–¡Estoy hablando yo! Me faltaste el respeto y te escuché. Si hay condiciones de hacer media casa, se hará porque corresponde. Si no hay condiciones, no se hará. Yo planteo construir una solución con ustedes y con el Ministerio de Ambiente, ¿qué más quieren? ¿Que me clave ahí en el cartel de Agadu? Todo el mundo tiene derecho por lo menos a reglas de juego.